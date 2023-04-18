https://ria.ru/20230418/trevoga-1865995847.html
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:26
2023-04-18T10:26
2023-04-18T10:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно приведенным данным, сигнал тревоги в Черниговском регионе прозвучал в 09.58 (совпадает с мск). Позже тревога была объявлена в Сумской области - в 10.29.Эту же информацию подтверждает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. В своем Telegram-канале он написал, что воздушная тревога объявлена во всем регионе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230418/maydan-1865974140.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях