https://ria.ru/20230418/trevoga-1865983175.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:16

2023-04-18T09:16

2023-04-18T09:58

специальная военная операция на украине

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полтавская область

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киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Сигнал предупреждения прозвучал практически одновременно — около 8:45 (совпадает с мск). Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам с 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html

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киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф