https://ria.ru/20230418/trevoga-1865983175.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:16
2023-04-18T09:16
2023-04-18T09:58
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Сигнал предупреждения прозвучал практически одновременно — около 8:45 (совпадает с мск). Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам с 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу