https://ria.ru/20230418/trevoga-1865957854.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2023

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:49

2023-04-18T01:49

2023-04-18T01:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

николаевская область

киев

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 01.19 по 01.35 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230416/vzryv-1865705745.html

украина

николаевская область

киев

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вооруженные силы рф, украина, николаевская область, киев, в мире