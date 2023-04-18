https://ria.ru/20230418/transport-1866067946.html

Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы

Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы - РИА Новости, 18.04.2023

Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил представителям муниципалитетов Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, машин скорой помощи и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:04

2023-04-18T14:04

2023-04-18T14:04

тверская область

игорь руденя

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866066739_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_cacc48b3334cfb0293dadd9d1074e52e.jpg

ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил представителям муниципалитетов Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, машин скорой помощи и мобильных ФАПов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В течение последних трех лет, за 2020-2022 годы, Тверская область обновила около 300 единиц автотранспорта для медицинских и общеобразовательных организаций - в муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи.В этом году для тверского региона за счет федеральных средств приобретено ещё 16 школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта.Новые школьные автобусы на 23 посадочных места оснащены трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками "сигнал водителю", дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками. В транспорте установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также в автобусах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя.Четыре передвижных медицинских комплекса предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико- санитарной помощи. Они оснащены необходимым оборудованием, включая холодильник и шкаф для хранения лекарств, электрокардиограф, анализатор для определения уровня гемоглобина крови и уровня глюкозы крови, пульсоксиметр, спирометр, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и другое.Глава региона отметил, что мобильные ФАПы должны быть постоянно задействованы в работе, находиться на линиях, оказывать медицинскую помощь населению.

https://ria.ru/20221228/avtobusy-1841995026.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область