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Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы - РИА Новости, 18.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:04 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/transport-1866067946.html
Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы
Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы - РИА Новости, 18.04.2023
Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил представителям муниципалитетов Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, машин скорой помощи и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:04
2023-04-18T14:04
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил представителям муниципалитетов Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, машин скорой помощи и мобильных ФАПов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В течение последних трех лет, за 2020-2022 годы, Тверская область обновила около 300 единиц автотранспорта для медицинских и общеобразовательных организаций - в муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи.В этом году для тверского региона за счет федеральных средств приобретено ещё 16 школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта.Новые школьные автобусы на 23 посадочных места оснащены трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками "сигнал водителю", дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками. В транспорте установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также в автобусах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя.Четыре передвижных медицинских комплекса предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико- санитарной помощи. Они оснащены необходимым оборудованием, включая холодильник и шкаф для хранения лекарств, электрокардиограф, анализатор для определения уровня гемоглобина крови и уровня глюкозы крови, пульсоксиметр, спирометр, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и другое.Глава региона отметил, что мобильные ФАПы должны быть постоянно задействованы в работе, находиться на линиях, оказывать медицинскую помощь населению.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы
Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя передал муниципалитетам школьные автобусы, скорые и мобильные ФАПы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник вручил представителям муниципалитетов Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, машин скорой помощи и мобильных ФАПов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В течение последних трех лет, за 2020-2022 годы, Тверская область обновила около 300 единиц автотранспорта для медицинских и общеобразовательных организаций - в муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи.
В этом году для тверского региона за счет федеральных средств приобретено ещё 16 школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта.
«
"Весь транспорт, который мы передаём в муниципальные образования, выпущен российскими предприятиями, оснащён российским высокотехнологичным оборудованием. Важно, что сегодня мы активно занимаемся импортозамещением, продвигаем наши наработки в жизнь", - отметил Руденя.
Новые школьные автобусы на 23 посадочных места оснащены трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками "сигнал водителю", дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками. В транспорте установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также в автобусах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя.
Четыре передвижных медицинских комплекса предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико- санитарной помощи. Они оснащены необходимым оборудованием, включая холодильник и шкаф для хранения лекарств, электрокардиограф, анализатор для определения уровня гемоглобина крови и уровня глюкозы крови, пульсоксиметр, спирометр, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и другое.
Глава региона отметил, что мобильные ФАПы должны быть постоянно задействованы в работе, находиться на линиях, оказывать медицинскую помощь населению.
Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи
28 декабря 2022, 17:52
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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