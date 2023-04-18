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Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе - РИА Новости, 18.04.2023
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12:08 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/toplivo-1866035975.html
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе - РИА Новости, 18.04.2023
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе
Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:08
2023-04-18T12:08
россия
белоруссия
сочи
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о ратификации для вступления в силу должна одобрить еще верхняя палата белорусского парламента и подписать президент. Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов. Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html
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россия, белоруссия, сочи, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Белоруссия, Сочи, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе

Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Россией об отработавшем ядерном топливе

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект о ратификации для вступления в силу должна одобрить еще верхняя палата белорусского парламента и подписать президент.
Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.
Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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РоссияБелоруссияСочиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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