https://ria.ru/20230418/toplivo-1866035975.html
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе - РИА Новости, 18.04.2023
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе
Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:08
2023-04-18T12:08
2023-04-18T12:08
россия
белоруссия
сочи
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о ратификации для вступления в силу должна одобрить еще верхняя палата белорусского парламента и подписать президент. Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов. Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html
россия
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сочи, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Белоруссия, Сочи, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе
Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Россией об отработавшем ядерном топливе
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект о ратификации для вступления в силу должна одобрить еще верхняя палата белорусского парламента и подписать президент.
Россия и Белоруссия
в ноябре в Сочи
на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.
Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.
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