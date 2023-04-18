https://ria.ru/20230418/toplivo-1866035975.html

Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе

Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе - РИА Новости, 18.04.2023

Белорусские депутаты приняли проект об отработавшем ядерном топливе

Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:08

2023-04-18T12:08

2023-04-18T12:08

россия

белоруссия

сочи

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Белорусские депутаты во вторник на сессии приняли законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ об обращении с отработавшим ядерным топливом, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о ратификации для вступления в силу должна одобрить еще верхняя палата белорусского парламента и подписать президент. Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов. Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.

https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, сочи, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире