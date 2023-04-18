https://ria.ru/20230418/tof-1865965328.html

Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан

Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан - РИА Новости, 18.04.2023

Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан

Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T05:06

2023-04-18T05:06

2023-04-18T05:07

тихий океан

россия

камчатка

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России, которые выполнили проводку АПЛ за тралами. Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах. По решению Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html

тихий океан

россия

камчатка

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тихий океан, россия, камчатка, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность