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Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан - РИА Новости, 18.04.2023
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05:06 18.04.2023 (обновлено: 05:07 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tof-1865965328.html
Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан
Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан - РИА Новости, 18.04.2023
Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан
Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:06
2023-04-18T05:07
тихий океан
россия
камчатка
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России, которые выполнили проводку АПЛ за тралами. Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах. По решению Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html
тихий океан
россия
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тихий океан, россия, камчатка, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Тихий океан, Россия, Камчатка, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан

Стратегические и многоцелевые атомные подлодки ТОФ в ходе проверки вышли в Тихий океан

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДизельная подводная лодка класса "Варшавянка"
Дизельная подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России, которые выполнили проводку АПЛ за тралами.
Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.
По решению Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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Тихий океанРоссияКамчаткаВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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