Стратегические подлодки Тихоокеанского флота в ходе проверки вышли в океан
Стратегические и многоцелевые атомные подлодки ТОФ в ходе проверки вышли в Тихий океан
Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки были развернуты в Тихом океане в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России, которые выполнили проводку АПЛ за тралами.
Прикрытие отхода атомных подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.
По решению Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.