Рейтинг@Mail.ru
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 18.04.2023 (обновлено: 17:23 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/teplo-1866071523.html
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов - РИА Новости, 18.04.2023
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов
Воздух в Москве в конце недели впервые в сезоне может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:16
2023-04-18T17:23
общество
москва
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af152c0556226a2e2fd238af2ca3e56.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в конце недели впервые в сезоне может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В финале недели ветры развернутся на южные румбы, и в условиях солнечной погоды температура воздуха впервые в сезоне вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а местами и преодолеет ее. Теплым, с температурой плюс 16-21 градус ожидается и начало следующей недели", - написал Леус.По словам синоптика, в среду малоактивный фронтальный раздел сместится к югу, в облаках будет больше прояснений, осадков не ожидается и воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Такая же температура ожидается и в четверг. В пятницу и в субботу станет немного прохладнее, но не более чем на градус.Кроме того Леус отметил, что в столичном регионе средняя температура воздуха с начала месяца превышает климатическую норму чуть более, чем на 3 градуса."А вот по осадкам наблюдается явный недобор. Так в Москве выпало всего 16% от положенного за месяц, а последние заметные дожди отмечались в первые дни апреля", - написал Леус.По его словам, все это повышает класс пожарной опасности в регионе. При этом существенных осадков в средней полосе до конца нынешней недели, а также и в первой половине следующей, не ожидается.
https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865411918.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260411_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7faef8fe17a1eaa14330ebec5d2557d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов

Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов впервые за сезон

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в конце недели впервые в сезоне может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В финале недели ветры развернутся на южные румбы, и в условиях солнечной погоды температура воздуха впервые в сезоне вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а местами и преодолеет ее. Теплым, с температурой плюс 16-21 градус ожидается и начало следующей недели", - написал Леус.
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Эксперты рассказали, какие страны выбирают россияне для отдыха весной
15 апреля, 03:43
По словам синоптика, в среду малоактивный фронтальный раздел сместится к югу, в облаках будет больше прояснений, осадков не ожидается и воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Такая же температура ожидается и в четверг. В пятницу и в субботу станет немного прохладнее, но не более чем на градус.
Кроме того Леус отметил, что в столичном регионе средняя температура воздуха с начала месяца превышает климатическую норму чуть более, чем на 3 градуса.
"А вот по осадкам наблюдается явный недобор. Так в Москве выпало всего 16% от положенного за месяц, а последние заметные дожди отмечались в первые дни апреля", - написал Леус.
По его словам, все это повышает класс пожарной опасности в регионе. При этом существенных осадков в средней полосе до конца нынешней недели, а также и в первой половине следующей, не ожидается.
Опрос
Вы страдаете от метеозависимости?
Проголосовали:9825
7 ноября 2021, 12:42
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала