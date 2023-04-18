https://ria.ru/20230418/teplo-1866071523.html

Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов

Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов - РИА Новости, 18.04.2023

Воздух в конце недели в Москве может прогреться до 20 градусов

Воздух в Москве в конце недели впервые в сезоне может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:16

2023-04-18T14:16

2023-04-18T17:23

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в конце недели впервые в сезоне может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В финале недели ветры развернутся на южные румбы, и в условиях солнечной погоды температура воздуха впервые в сезоне вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а местами и преодолеет ее. Теплым, с температурой плюс 16-21 градус ожидается и начало следующей недели", - написал Леус.По словам синоптика, в среду малоактивный фронтальный раздел сместится к югу, в облаках будет больше прояснений, осадков не ожидается и воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Такая же температура ожидается и в четверг. В пятницу и в субботу станет немного прохладнее, но не более чем на градус.Кроме того Леус отметил, что в столичном регионе средняя температура воздуха с начала месяца превышает климатическую норму чуть более, чем на 3 градуса."А вот по осадкам наблюдается явный недобор. Так в Москве выпало всего 16% от положенного за месяц, а последние заметные дожди отмечались в первые дни апреля", - написал Леус.По его словам, все это повышает класс пожарной опасности в регионе. При этом существенных осадков в средней полосе до конца нынешней недели, а также и в первой половине следующей, не ожидается.

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865411918.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода