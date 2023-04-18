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СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России - РИА Новости, 18.04.2023
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22:28 18.04.2023 (обновлено: 22:29 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tekhnologii-1866197728.html
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России
США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:28
2023-04-18T22:29
россия
сша
евросоюз
турция
в мире
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. Как утверждает заместитель министра торговли США Элан Эстевез, в ходе недавнего визита в Турцию ее власти удалось убедить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.
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россия, сша, евросоюз, турция, в мире, технологии, экономика
Россия, США, Евросоюз, Турция, В мире, Технологии, Экономика
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России

NYT: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить торговлю технологиями с Россией

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times.
«
"США и ЕС... недавно отправили своих чиновников в страны, которые отправляли больше товаров в Россию, чтобы попытаться сократить эту торговлю (критически важными технологиями)", - говорится в сообщении издания.
Как утверждает заместитель министра торговли США Элан Эстевез, в ходе недавнего визита в Турцию ее власти удалось убедить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.
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