https://ria.ru/20230418/tekhnologii-1866197728.html

СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России

СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России

США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:28

2023-04-18T22:28

2023-04-18T22:29

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сша

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турция

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технологии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. Как утверждает заместитель министра торговли США Элан Эстевез, в ходе недавнего визита в Турцию ее власти удалось убедить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

https://ria.ru/20230325/sotrudnichestvo-1860656569.html

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россия, сша, евросоюз, турция, в мире, технологии, экономика