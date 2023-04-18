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СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России
США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:28
2023-04-18T22:28
2023-04-18T22:29
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией, сообщает газета New York Times. Как утверждает заместитель министра торговли США Элан Эстевез, в ходе недавнего визита в Турцию ее власти удалось убедить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.
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россия, сша, евросоюз, турция, в мире, технологии, экономика
Россия, США, Евросоюз, Турция, В мире, Технологии, Экономика
СМИ: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить продажу технологий России
NYT: США и ЕС пытаются уговорить страны сократить торговлю технологиями с Россией