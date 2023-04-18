https://ria.ru/20230418/tayvan-1865967902.html
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе
G7 отмечает важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе, следует из заявления глав МИД по итогам встречи. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:20
2023-04-18T06:20
2023-04-18T06:20
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. G7 отмечает важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе, следует из заявления глав МИД по итогам встречи. "Мы подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, как неотъемлемого элемента безопасности и процветания в международном сообществе и призываем к мирному решению проблем ", - говорится в заявлении глав МИД G7. Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230418/g7-1865967346.html
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китай, g7, тайвань, в мире
Китай, G7, Тайвань, В мире
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе
Главы G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе