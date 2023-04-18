Рейтинг@Mail.ru
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/tayvan-1865967902.html
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе
G7 отмечает важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе, следует из заявления глав МИД по итогам встречи. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:20
2023-04-18T06:20
китай
g7
тайвань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856543369_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_803d9da091a40cd84d7d0455eb93de14.jpg
ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. G7 отмечает важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе, следует из заявления глав МИД по итогам встречи. "Мы подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, как неотъемлемого элемента безопасности и процветания в международном сообществе и призываем к мирному решению проблем ", - говорится в заявлении глав МИД G7. Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230418/g7-1865967346.html
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856543369_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_aa214203a627e02251692383a7f66fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, g7, тайвань, в мире
Китай, G7, Тайвань, В мире
В G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе

Главы G7 отметили важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. G7 отмечает важность "мира и стабильности" в Тайваньском проливе, следует из заявления глав МИД по итогам встречи.
"Мы подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, как неотъемлемого элемента безопасности и процветания в международном сообществе и призываем к мирному решению проблем ", - говорится в заявлении глав МИД G7.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
06:06
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
КитайG7ТайваньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала