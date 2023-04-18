https://ria.ru/20230418/sudan-1865974963.html

Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта

Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта - РИА Новости, 18.04.2023

Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел по телефону отдельные переговоры по ситуации в Судане с главой переходного суверенного совета Судана и главкомом ВС... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:14

2023-04-18T08:14

2023-04-18T08:14

в мире

судан

сша

хартум (город)

энтони блинкен

союз биатлонистов россии (сбр)

оон

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел по телефону отдельные переговоры по ситуации в Судане с главой переходного суверенного совета Судана и главкомом ВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), сообщается на сайте госдепа. Как отмечается, Блинкен подчеркнул срочность достичь прекращения огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий, и дать возможность международному сообществу в Хартуме убедиться в том, что его пребывание в Судане безопасно. "Госсекретарь выразил серьезную обеспокоенность по поводу гибели и ранения стольких гражданских лиц Судана в результате продолжительных, беспорядочных боевых действий и подчеркнул ответственность двух генералов за обеспечение безопасности и благополучия мирных жителей, дипломатического персонала и гуманитарных работников", - приводятся на сайте госдепа слова заместителя официального представителя госдепартамента США Веданта Пателя. Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане В субботу, 15 апреля в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

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сша

хартум (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, сша, хартум (город), энтони блинкен, союз биатлонистов россии (сбр), оон, столкновения в хартуме