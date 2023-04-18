https://ria.ru/20230418/strelba-1865989280.html
К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет
К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет - РИА Новости, 18.04.2023
К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет
Израильская полиция привлекла вертолет на поиски стрелявшего, ранившего двоих израильтян в Иерусалиме во вторник утром, уже найдено оружие, сообщила полиция в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:54
2023-04-18T09:54
2023-04-18T09:54
в мире
иерусалим
восточный иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848068606_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_96c72e9e283d8ed66bc4287f3d88a0ed.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильская полиция привлекла вертолет на поиски стрелявшего, ранившего двоих израильтян в Иерусалиме во вторник утром, уже найдено оружие, сообщила полиция в заявлении для прессы. "Крупные силы полиции... действуют сейчас в этом районе... проводятся обширные поиски подозреваемого, причастного к утренней стрельбе на перекрестке Шимон ха-Цадик (Восточный Иерусалим). Оперативники ведут поиск с земли и с воздуха при помощи полицейского вертолета. В результате этого нападения два человека, находившиеся в машине, получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По данным полиции, рядом с местом нападения было обнаружено оружие стрелявшего - самодельный пистолет-пулемет Карло. Ранее неизвестный ранил из пистолета двоих израильтян в районе Шейх-Джаррах к северу от Старого города в Иерусалиме. Этот район населен преимущественно палестинцами. По данным местных СМИ, двое раненых - ультраортодоксальные мужчины.
https://ria.ru/20230416/strelba-1865674750.html
https://ria.ru/20230418/strelba-1865974326.html
иерусалим
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848068606_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_013ddbc57be116ad85ffb666f802badb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, восточный иерусалим
В мире, Иерусалим, Восточный Иерусалим
К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет
К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет, найдено оружие
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильская полиция привлекла вертолет на поиски стрелявшего, ранившего двоих израильтян в Иерусалиме во вторник утром, уже найдено оружие, сообщила полиция в заявлении для прессы.
"Крупные силы полиции... действуют сейчас в этом районе... проводятся обширные поиски подозреваемого, причастного к утренней стрельбе на перекрестке Шимон ха-Цадик (Восточный Иерусалим
). Оперативники ведут поиск с земли и с воздуха при помощи полицейского вертолета. В результате этого нападения два человека, находившиеся в машине, получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
По данным полиции, рядом с местом нападения было обнаружено оружие стрелявшего - самодельный пистолет-пулемет Карло.
Ранее неизвестный ранил из пистолета двоих израильтян в районе Шейх-Джаррах к северу от Старого города в Иерусалиме. Этот район населен преимущественно палестинцами. По данным местных СМИ, двое раненых - ультраортодоксальные мужчины.
Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди