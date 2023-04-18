https://ria.ru/20230418/strelba-1865989280.html

К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет

К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет - РИА Новости, 18.04.2023

К поиску стрелявшего в Иерусалиме привлекли вертолет

Израильская полиция привлекла вертолет на поиски стрелявшего, ранившего двоих израильтян в Иерусалиме во вторник утром, уже найдено оружие, сообщила полиция в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:54

2023-04-18T09:54

2023-04-18T09:54

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильская полиция привлекла вертолет на поиски стрелявшего, ранившего двоих израильтян в Иерусалиме во вторник утром, уже найдено оружие, сообщила полиция в заявлении для прессы. "Крупные силы полиции... действуют сейчас в этом районе... проводятся обширные поиски подозреваемого, причастного к утренней стрельбе на перекрестке Шимон ха-Цадик (Восточный Иерусалим). Оперативники ведут поиск с земли и с воздуха при помощи полицейского вертолета. В результате этого нападения два человека, находившиеся в машине, получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По данным полиции, рядом с местом нападения было обнаружено оружие стрелявшего - самодельный пистолет-пулемет Карло. Ранее неизвестный ранил из пистолета двоих израильтян в районе Шейх-Джаррах к северу от Старого города в Иерусалиме. Этот район населен преимущественно палестинцами. По данным местных СМИ, двое раненых - ультраортодоксальные мужчины.

https://ria.ru/20230416/strelba-1865674750.html

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иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, восточный иерусалим