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Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди - РИА Новости, 18.04.2023
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08:06 18.04.2023 (обновлено: 08:20 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/strelba-1865974326.html
Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди
Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди - РИА Новости, 18.04.2023
Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди
Два человека получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:06
2023-04-18T08:20
в мире
иерусалим
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию."Во вторник утром в Иерусалиме произошла стрельба возле базы пограничной полиции", - сообщает издание со ссылкой на официального представителя израильской полиции.Как сообщается, по данным организации неотложной медицинской помощи, два человека получили ранения средней степени тяжести. Им была оказана неотложная помощь на месте, позднее они были госпитализированы.По данным издания, двое раненых - ультраортодоксальные мужчины."Стрелявший все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают подозреваемого", - сообщает Jerusalem Post.
https://ria.ru/20230413/ierusalim-1865027482.html
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в мире, иерусалим
В мире, Иерусалим
Во время стрельбы в Иерусалиме ранены люди

Во время стрельбы в Иерусалиме ранения получили два человека

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
"Во вторник утром в Иерусалиме произошла стрельба возле базы пограничной полиции", - сообщает издание со ссылкой на официального представителя израильской полиции.
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Как сообщается, по данным организации неотложной медицинской помощи, два человека получили ранения средней степени тяжести. Им была оказана неотложная помощь на месте, позднее они были госпитализированы.
По данным издания, двое раненых - ультраортодоксальные мужчины.
"Стрелявший все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают подозреваемого", - сообщает Jerusalem Post.
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