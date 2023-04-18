https://ria.ru/20230418/starship-1865958307.html

SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship

SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship - РИА Новости, 18.04.2023

SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship

Компания SpaceX предпримет в четверг новую попытку испытать сверхтяжелую ракету. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:58

2023-04-18T01:58

2023-04-18T02:08

техас

земля

тихий океан

илон маск

spacex

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Компания SpaceX предпримет в четверг новую попытку испытать сверхтяжелую ракету. Планировалось, что Starship в понедельник уйдет в свой первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, вся конструкция станет многоразовой. Испытания отменили по техническим причинам. Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из клапанов давления двигателя корабля не работает, и это может стать причиной отмены старта. Что и произошло за несколько минут до запуска. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.

https://ria.ru/20230323/spacex-1859925734.html

техас

земля

тихий океан

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техас, земля, тихий океан, илон маск, spacex