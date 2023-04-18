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SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship - РИА Новости, 18.04.2023
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01:58 18.04.2023 (обновлено: 02:08 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/starship-1865958307.html
SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship
SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship - РИА Новости, 18.04.2023
SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship
Компания SpaceX предпримет в четверг новую попытку испытать сверхтяжелую ракету. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:58
2023-04-18T02:08
техас
земля
тихий океан
илон маск
spacex
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Компания SpaceX предпримет в четверг новую попытку испытать сверхтяжелую ракету. Планировалось, что Starship в понедельник уйдет в свой первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, вся конструкция станет многоразовой. Испытания отменили по техническим причинам. Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из клапанов давления двигателя корабля не работает, и это может стать причиной отмены старта. Что и произошло за несколько минут до запуска. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.
https://ria.ru/20230323/spacex-1859925734.html
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техас, земля, тихий океан, илон маск, spacex
Техас, Земля, Тихий океан, Илон Маск, SpaceX
SpaceX 20 апреля предпримет новую попытку испытать ракету Starship

Компания SpaceX планирует предпринять 20 апреля новую попытку испытать ракету Starship

© AP Photo / Eric GayКорабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас
Корабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Компания SpaceX предпримет в четверг новую попытку испытать сверхтяжелую ракету.
«

"Команды работают с расчетом на четверг, 20 апреля, в качестве даты первого теста корабля Starship и сверхтяжелой ракеты", - сообщает SpaceX в Twitter.

Планировалось, что Starship в понедельник уйдет в свой первый испытательный полет со стартовой площадки в Техасе, достигнет орбиты Земли, после чего упадет в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. В будущем, по задумке создателей, вся конструкция станет многоразовой. Испытания отменили по техническим причинам.
Незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из клапанов давления двигателя корабля не работает, и это может стать причиной отмены старта. Что и произошло за несколько минут до запуска.
Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.
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ТехасЗемляТихий океанИлон МаскSpaceX
 
 
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