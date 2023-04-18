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Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США - РИА Новости, 18.04.2023
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04:05 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ssha-1865963095.html
Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США
Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США - РИА Новости, 18.04.2023
Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США
Американский миллиардер Илон Маск считает, что США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:05
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илон маск
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора. "Быть президентом не так уж и весело", - сказал Маск.
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илон маск, джо байден, сша, в мире
Илон Маск, Джо Байден, США, В мире
Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США

Предприниматель Маск: США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства.
«
"На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово", - сказал Маск в интервью Fox News.
Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора.
"Быть президентом не так уж и весело", - сказал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
10 апреля, 01:01
 
Илон МаскДжо БайденСШАВ мире
 
 
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