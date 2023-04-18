https://ria.ru/20230418/ssha-1865963095.html

Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США

Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США - РИА Новости, 18.04.2023

Маск рассказал, какого бы человека хотел видеть во главе США

Американский миллиардер Илон Маск считает, что США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:05

2023-04-18T04:05

2023-04-18T04:05

илон маск

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что США нужен "нормальный, здравомыслящий" человек во главе государства. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора. "Быть президентом не так уж и весело", - сказал Маск.

https://ria.ru/20230410/mask-1864128777.html

сша

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илон маск, джо байден, сша, в мире