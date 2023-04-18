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Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 18.04.2023
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02:25 18.04.2023 (обновлено: 03:04 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ssha-1865959351.html
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 18.04.2023
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:25
2023-04-18T03:04
сша
россия
черное море
в мире
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9, свидетельствуют результаты голосования.Резолюция была принята единодушно 410 конгрессменами. Авторство документа принадлежит республиканцу Брэндону Уильямсу и демократу Джиму Косте.Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным "безрассудные действия" и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230323/dron-1860086394.html
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html
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сша, россия, черное море, в мире, конгресс сша
США, Россия, Черное море, В мире, Конгресс США
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

Конгресс США принял резолюцию с осуждением России из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

© iStock.com / Mike CassidyБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© iStock.com / Mike Cassidy
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9, свидетельствуют результаты голосования.
Резолюция была принята единодушно 410 конгрессменами. Авторство документа принадлежит республиканцу Брэндону Уильямсу и демократу Джиму Косте.
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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23 марта, 15:06
Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным "безрассудные действия" и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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28 марта, 19:31
 
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