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Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 18.04.2023
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:25
2023-04-18T02:25
2023-04-18T03:04
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9, свидетельствуют результаты голосования.Резолюция была принята единодушно 410 конгрессменами. Авторство документа принадлежит республиканцу Брэндону Уильямсу и демократу Джиму Косте.Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным "безрассудные действия" и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230323/dron-1860086394.html
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сша, россия, черное море, в мире, конгресс сша
США, Россия, Черное море, В мире, Конгресс США
Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Конгресс США принял резолюцию с осуждением России из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9, свидетельствуют результаты голосования.
Резолюция была принята единодушно 410 конгрессменами. Авторство документа принадлежит республиканцу Брэндону Уильямсу и демократу Джиму Косте.
Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем
Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным "безрассудные действия" и подтверждает, что США
не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
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