https://ria.ru/20230418/ssha-1865959351.html

Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 18.04.2023

Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T02:25

2023-04-18T02:25

2023-04-18T03:04

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9, свидетельствуют результаты голосования.Резолюция была принята единодушно 410 конгрессменами. Авторство документа принадлежит республиканцу Брэндону Уильямсу и демократу Джиму Косте.Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным "безрассудные действия" и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.

https://ria.ru/20230323/dron-1860086394.html

https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html

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сша, россия, черное море, в мире, конгресс сша