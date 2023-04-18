https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866082493.html
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов - РИА Новости, 18.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:39
2023-04-18T14:39
2023-04-18T16:53
специальная военная операция на украине
россия
угледар
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866084301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_431fb6f8284ba1c96a59fa6b16aa17ee.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в Угледаре и Новополе в ДНР, а также в районе Малой Токмачки и Полтавки на Запорожье. "Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
угледар
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866084301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_19cf9990d9a291a76ed7ecc5579bf3f6.jpg
Минобороны РФ об уничтожении западной техники
Главное из нового брифинга Минобороны России:
Штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска;
Авиация совершила шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов в Артемовске;
ВДВ и группировка "Юг" оказывали поддержку штурмовым отрядам, пресекали попытки противника контратаковать с флангов в Артемовске;
ВС РФ уничтожили в Николаевской области два склада топлива для украинской военной техники;
Потери противника за сутки на донецком направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников;
Войска РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ и две бронемашины противника;
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на купянском направлении;
ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях около 30 военных за сутки;
ВС РФ уничтожили на херсонском направлении свыше 25 военных и артсистему М777 ВСУ;
ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.
2023-04-18T14:39
true
PT4M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов
Минобороны: группировка "Восток" за сутки уничтожила до 30 военных ВСУ и три БМП