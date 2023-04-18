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Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 18.04.2023 (обновлено: 16:53 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866082493.html
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов - РИА Новости, 18.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:39
2023-04-18T16:53
специальная военная операция на украине
россия
угледар
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в Угледаре и Новополе в ДНР, а также в районе Малой Токмачки и Полтавки на Запорожье. "Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
угледар
донецкая народная республика
украина
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Минобороны РФ об уничтожении западной техники
Главное из нового брифинга Минобороны России: Штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска; Авиация совершила шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов в Артемовске; ВДВ и группировка "Юг" оказывали поддержку штурмовым отрядам, пресекали попытки противника контратаковать с флангов в Артемовске; ВС РФ уничтожили в Николаевской области два склада топлива для украинской военной техники; Потери противника за сутки на донецком направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников; Войска РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ и две бронемашины противника; ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на купянском направлении; ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях около 30 военных за сутки; ВС РФ уничтожили на херсонском направлении свыше 25 военных и артсистему М777 ВСУ; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.
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россия, угледар, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов

Минобороны: группировка "Восток" за сутки уничтожила до 30 военных ВСУ и три БМП

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в Угледаре и Новополе в ДНР, а также в районе Малой Токмачки и Полтавки на Запорожье.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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