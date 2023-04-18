https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866082493.html

Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов

Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов - РИА Новости, 18.04.2023

Группировка "Восток" уничтожила до 30 военных ВСУ и два склада боеприпасов

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:39

2023-04-18T14:39

2023-04-18T16:53

специальная военная операция на украине

россия

угледар

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, 6 единиц техники, а также два склада с боеприпасами, сообщили во вторник в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в Угледаре и Новополе в ДНР, а также в районе Малой Токмачки и Полтавки на Запорожье. "Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Минобороны РФ об уничтожении западной техники Главное из нового брифинга Минобороны России: Штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска; Авиация совершила шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов в Артемовске; ВДВ и группировка "Юг" оказывали поддержку штурмовым отрядам, пресекали попытки противника контратаковать с флангов в Артемовске; ВС РФ уничтожили в Николаевской области два склада топлива для украинской военной техники; Потери противника за сутки на донецком направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников; Войска РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ и две бронемашины противника; ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на купянском направлении; ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях около 30 военных за сутки; ВС РФ уничтожили на херсонском направлении свыше 25 военных и артсистему М777 ВСУ; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области. 2023-04-18T14:39 true PT4M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, угледар, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)