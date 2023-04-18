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Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866043433.html
Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации
Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации после своей поездки в зону ее проведения,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:32
2023-04-18T12:32
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации после своей поездки в зону ее проведения, сообщил, что это прерогатива Минобороны и Кремль не имеет права давать такую информацию. Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, во время посещения штаба глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. "Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866040933.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в зону ее проведения

© Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
© Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации после своей поездки в зону ее проведения, сообщил, что это прерогатива Минобороны и Кремль не имеет права давать такую информацию.
Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, во время посещения штаба глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
"Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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