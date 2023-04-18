https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866043433.html

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации после своей поездки в зону ее проведения,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:32

2023-04-18T12:32

2023-04-18T12:32

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценках Владимиром Путиным хода спецоперации после своей поездки в зону ее проведения, сообщил, что это прерогатива Минобороны и Кремль не имеет права давать такую информацию. Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, во время посещения штаба глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. "Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866040933.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность