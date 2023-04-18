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Столтенберг примет участие в совещании по Украине на базе Рамштайн - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866166276.html
Столтенберг примет участие в совещании по Украине на базе Рамштайн
Столтенберг примет участие в совещании по Украине на базе Рамштайн - РИА Новости, 18.04.2023
Столтенберг примет участие в совещании по Украине на базе Рамштайн
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:40
2023-04-18T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
ллойд остин
сергей лавров
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщила пресс-служба альянса. "Заседание будет посвящено продолжающемуся кризису на Украине и связанным с этим проблемам безопасности, с которыми сталкиваются союзники по НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении. Встреча пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин планирует обсудить в Рамштайне ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран. Это 11-я встреча в таком формате. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, йенс столтенберг, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Министерство обороны США, НАТО
Столтенберг примет участие в совещании по Украине на базе Рамштайн

Генсек НАТО Столтенберг примет участие в заседании по Украине на базе Рамштайн 21 апреля

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщила пресс-служба альянса.
"Заседание будет посвящено продолжающемуся кризису на Украине и связанным с этим проблемам безопасности, с которыми сталкиваются союзники по НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении.
Встреча пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин планирует обсудить в Рамштайне ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран. Это 11-я встреча в таком формате.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровЙенс СтолтенбергМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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