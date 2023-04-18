https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866089364.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 18.04.2023
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет повышение надежности электросетевого... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:04
2023-04-18T15:04
2023-04-18T15:11
владимир путин
россия
россети
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет повышение надежности электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого апреля Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы, связанные с повышением надежности электросетевого комплекса. С докладами по этому поводу выступят министр энергетики Российской Федерации (Николай) Шульгинов, генеральный директор ПАО "Россети" (Андрей) Рюмин и ряд руководителей субъектов страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221227/minenergo-1841553343.html
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владимир путин, россия, россети
Владимир Путин, Россия, Россети
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин обсудит с членами правительства повышение надежности электросетевого комплекса