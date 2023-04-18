Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с Путиным в зоне СВО
Песков рассказал, кто присутствовал и докладывал на совещании с Путиным в зоне СВО
© Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с главой государства Владимиром Путиным в ходе его поездки в зону специальной военной операции.
Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.
Песков рассказал журналистам, что Путин провел совещания в Херсонской области и ЛНР. "Именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - сообщил Песков и дал дополнительную информацию по участникам совещаний.
В Херсонской области, по словам Пескова, президент общался и получал доклады от командующего группировкой войск сил "Днепр" генерал-поковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск сил "Восток" генерал-лейтенатанта Андрея Кузьменко, заместителя командующего объединенной группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского.
"В Луганской Народной Республике на совещании присутствовали командующий группировкой войск сил "Юг" генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, командующий группировкой войск "Юг-центр" генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич, командующий группировкой сил войск "Запад" генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич и замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Лапин Александр Павлович", - сказал Песков и добавил, что также присутствовал командующий группировкой сил Росгвардии Сергей Бойко.