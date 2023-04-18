https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html

Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с Путиным в зоне СВО

Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с Путиным в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2023

Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с Путиным в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с главой государства Владимиром Путиным в ходе его поездки в зону... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:02

2023-04-18T14:02

2023-04-18T14:02

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто присутствовал на совещании с главой государства Владимиром Путиным в ходе его поездки в зону специальной военной операции. Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Песков рассказал журналистам, что Путин провел совещания в Херсонской области и ЛНР. "Именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - сообщил Песков и дал дополнительную информацию по участникам совещаний. В Херсонской области, по словам Пескова, президент общался и получал доклады от командующего группировкой войск сил "Днепр" генерал-поковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск сил "Восток" генерал-лейтенатанта Андрея Кузьменко, заместителя командующего объединенной группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского. "В Луганской Народной Республике на совещании присутствовали командующий группировкой войск сил "Юг" генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, командующий группировкой войск "Юг-центр" генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич, командующий группировкой сил войск "Запад" генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич и замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Лапин Александр Павлович", - сказал Песков и добавил, что также присутствовал командующий группировкой сил Росгвардии Сергей Бойко.

https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html

https://ria.ru/20230418/ikony-1866058542.html

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область