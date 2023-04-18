https://ria.ru/20230418/sotrudnichestvo-1866041597.html

Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество

Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 18.04.2023

Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество

Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и вывести его на "новый уровень", заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:28

2023-04-18T12:28

2023-04-18T12:28

россия

китай

москва

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и вывести его на "новый уровень", заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве. "Вооруженные силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем. Мы обязательно выведем их на новый уровень", - сказал глава китайского военного ведомства. Он также подчеркнул большую значимость того, что после приезда в Москву его принял президент России Владимир Путин. "Вчера мы также посетили Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Это было очень поучительно. Это значит, что российская сторона оказывает повышенное внимание моему визиту", - добавил Ли Шанфу.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, владимир путин, сергей шойгу