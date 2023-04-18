https://ria.ru/20230418/sotrudnichestvo-1866041597.html
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 18.04.2023
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и вывести его на "новый уровень", заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:28
2023-04-18T12:28
2023-04-18T12:28
россия
китай
москва
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769406884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69d60947c3f6d22d0d5b44c38a0c78b7.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и вывести его на "новый уровень", заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве. "Вооруженные силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем. Мы обязательно выведем их на новый уровень", - сказал глава китайского военного ведомства. Он также подчеркнул большую значимость того, что после приезда в Москву его принял президент России Владимир Путин. "Вчера мы также посетили Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Это было очень поучительно. Это значит, что российская сторона оказывает повышенное внимание моему визиту", - добавил Ли Шанфу.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769406884_207:0:1647:1080_1920x0_80_0_0_3a1fce1d8cdd54d705714b628751b056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество
Глава Минобороны Ли Шанфу: Россия и КНР будут углублять военно-техническое сотрудничество
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и вывести его на "новый уровень", заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве.
"Вооруженные силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем. Мы обязательно выведем их на новый уровень", - сказал глава китайского военного ведомства.
Он также подчеркнул большую значимость того, что после приезда в Москву его принял президент России Владимир Путин
.
"Вчера мы также посетили Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Это было очень поучительно. Это значит, что российская сторона оказывает повышенное внимание моему визиту", - добавил Ли Шанфу.
Визит Си в Россию: Америка начала подозревать страшную правду