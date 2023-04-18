https://ria.ru/20230418/soglashenie-1866082837.html
ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов
ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов - РИА Новости, 18.04.2023
ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов
Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов автоматизации процессов ведения... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:40
2023-04-18T14:40
2023-04-18T14:40
вск (страховой дом)
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866076047_0:34:1409:827_1920x0_80_0_0_40341ba82a8ce6224bc7c78327b4b85b.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов автоматизации процессов ведения договоров страхования грузов, разработке индивидуальных страховых программ, а также о продвижении услуг на рынке, сообщает ВСК.Согласно документу, компании наладят процесс взаимообмена разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов ПЭК, совместными усилиями будет происходить урегулирование убытков. Помимо этого, партнеры намерены продвигать продукты страхования, необходимые в современной логистике.По словам заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, логистические затраты российского бизнеса выросли на 15%, сроки поставок — на 5-100%, в зависимости от направления."Чтобы упростить доставку, ПЭК за год запустил более 100 отделений в России, странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Теперь наша компания планирует ускорить сопутствующие операции, включая страхование грузов на каждом этапе: от сопровождения договоров до урегулирования убытков. В этом нам поможет партнерство с ВСК — одним из лидеров российского рынка страхования", — пояснил он.
https://ria.ru/20230213/strakhovschiki-1851710980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866076047_154:0:1267:835_1920x0_80_0_0_cb70f566c977d6538eecaf176a56904e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вск (страховой дом), новости компаний - экономика
ВСК (страховой дом), Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов автоматизации процессов ведения договоров страхования грузов, разработке индивидуальных страховых программ, а также о продвижении услуг на рынке, сообщает ВСК.
Согласно документу, компании наладят процесс взаимообмена разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов ПЭК, совместными усилиями будет происходить урегулирование убытков. Помимо этого, партнеры намерены продвигать продукты страхования, необходимые в современной логистике.
«
"Логистика, как и другие растущие отрасли российской экономики, сегодня проходит путь цифровой трансформации. Компании, не автоматизирующие бизнес-процессы, в том числе, страхование грузов, рискуют потерять рентабельность Сегодня клиенты могут оформить страхование грузов онлайн с помощью передовых методов API-интеграции Страхового Дома ВСК с информационными системами компаний. Уникальность нашего сервиса - в наличии дистанционного урегулирования, удобного всем участникам процесса. Наш партнер, оператор логистических услуг ПЭК, уверенно идет в ногу со временем и внедряет самые передовые технологии, в том числе, страховые. Что делает его сервисы удобными, а бизнес рентабельным и современным", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Страхового Дома ВСК Сергея Цикалюка.
По словам заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, логистические затраты российского бизнеса выросли на 15%, сроки поставок — на 5-100%, в зависимости от направления.
"Чтобы упростить доставку, ПЭК за год запустил более 100 отделений в России
, странах СНГ
, Центральной и Юго-Восточной Азии
. Теперь наша компания планирует ускорить сопутствующие операции, включая страхование грузов на каждом этапе: от сопровождения договоров до урегулирования убытков. В этом нам поможет партнерство с ВСК — одним из лидеров российского рынка страхования", — пояснил он.
Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России