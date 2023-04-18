https://ria.ru/20230418/soglashenie-1866082837.html

ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов

ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов - РИА Новости, 18.04.2023

ВСК и ПЭК совместно автоматизируют бизнес-процессы и страхование грузов

Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов автоматизации процессов ведения... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:40

2023-04-18T14:40

2023-04-18T14:40

вск (страховой дом)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов автоматизации процессов ведения договоров страхования грузов, разработке индивидуальных страховых программ, а также о продвижении услуг на рынке, сообщает ВСК.Согласно документу, компании наладят процесс взаимообмена разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов ПЭК, совместными усилиями будет происходить урегулирование убытков. Помимо этого, партнеры намерены продвигать продукты страхования, необходимые в современной логистике.По словам заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, логистические затраты российского бизнеса выросли на 15%, сроки поставок — на 5-100%, в зависимости от направления."Чтобы упростить доставку, ПЭК за год запустил более 100 отделений в России, странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Теперь наша компания планирует ускорить сопутствующие операции, включая страхование грузов на каждом этапе: от сопровождения договоров до урегулирования убытков. В этом нам поможет партнерство с ВСК — одним из лидеров российского рынка страхования", — пояснил он.

https://ria.ru/20230213/strakhovschiki-1851710980.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), новости компаний - экономика