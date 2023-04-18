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Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка - РИА Новости, 18.04.2023
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11:54 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html
Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка
Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка - РИА Новости, 18.04.2023
Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что после нападения стаи собак на ребенка, люди могут устроить самосуд над животными, он напомнил, что это уголовно... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:54
2023-04-18T11:54
оренбург
россия
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что после нападения стаи собак на ребенка, люди могут устроить самосуд над животными, он напомнил, что это уголовно наказуемо. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье. "Картина, которую мы наблюдаем не только в связи с трагическими событиями в Оренбурге, но и по всей стране, просто вопиющая. Люди начинают негодовать до такой степени, что дальше могут происходить различные резонансные ситуации, в том числе и самосуд над животными. Они просто будут выходить и отстреливать собак. Этого допустить нельзя – это уголовная ответственность. И такие случаи, когда люди получили за это реальный срок, в стране уже зарегистрированы", - цитирует слова Салмина пресс-служба администрации города. Оренбургский мэр отметил, что поэтому собак нужно отлавливать, забирать их с улицы, размещать в приюты. "Как правильно вчера заметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сегодня, в век цифровых технологий, можно размещать фото животных на сайтах этих приютов и предлагать забрать их домой. Если собака агрессивная и не нашла своего хозяина, то нужно гуманным способом её усыплять", - сказал Салмин. Мэр привел стоимость содержания животных. По его словам, 22 дня содержания одного животного в приюте обходятся в 13 тысяч рублей, что составляет 590 рублей в сутки. "При этом стоимость питания ребенка в школах Оренбургской области в разы меньше – 182 рубля. К тому же сама процедура стерилизации и временного содержания ничего не меняет в поведении животных. Собаки возвращаются в прежний ареал обитания и продолжают сбиваться в стаи и угрожать безопасности горожан", - добавил он. "Мы выступим с законодательной инициативой, которую уже фактически подготовили. Завтра она будет направлена губернатору Оренбуржья Денису Паслеру и в Законодательное Собрание региона", - заключил Сергей Салмин.
https://ria.ru/20230418/orenburg-1865996070.html
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html
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оренбург, россия, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Оренбург, Россия, Происшествия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка

Мэр Оренбурга Салмин предупредил об уголовной ответственности за самосуд над собаками

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки. Архивное фото
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что после нападения стаи собак на ребенка, люди могут устроить самосуд над животными, он напомнил, что это уголовно наказуемо.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.
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"Картина, которую мы наблюдаем не только в связи с трагическими событиями в Оренбурге, но и по всей стране, просто вопиющая. Люди начинают негодовать до такой степени, что дальше могут происходить различные резонансные ситуации, в том числе и самосуд над животными. Они просто будут выходить и отстреливать собак. Этого допустить нельзя – это уголовная ответственность. И такие случаи, когда люди получили за это реальный срок, в стране уже зарегистрированы", - цитирует слова Салмина пресс-служба администрации города.
Оренбургский мэр отметил, что поэтому собак нужно отлавливать, забирать их с улицы, размещать в приюты. "Как правильно вчера заметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сегодня, в век цифровых технологий, можно размещать фото животных на сайтах этих приютов и предлагать забрать их домой. Если собака агрессивная и не нашла своего хозяина, то нужно гуманным способом её усыплять", - сказал Салмин.
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Мэр привел стоимость содержания животных. По его словам, 22 дня содержания одного животного в приюте обходятся в 13 тысяч рублей, что составляет 590 рублей в сутки. "При этом стоимость питания ребенка в школах Оренбургской области в разы меньше – 182 рубля. К тому же сама процедура стерилизации и временного содержания ничего не меняет в поведении животных. Собаки возвращаются в прежний ареал обитания и продолжают сбиваться в стаи и угрожать безопасности горожан", - добавил он.
"Мы выступим с законодательной инициативой, которую уже фактически подготовили. Завтра она будет направлена губернатору Оренбуржья Денису Паслеру и в Законодательное Собрание региона", - заключил Сергей Салмин.
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