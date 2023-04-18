Мэр Оренбурга опасается самосуда над собаками после гибели ребенка
Мэр Оренбурга Салмин предупредил об уголовной ответственности за самосуд над собаками
Бездомные собаки. Архивное фото
УФА, 18 апр - РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что после нападения стаи собак на ребенка, люди могут устроить самосуд над животными, он напомнил, что это уголовно наказуемо.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия пообещала оказать поддержку семье.
"Картина, которую мы наблюдаем не только в связи с трагическими событиями в Оренбурге, но и по всей стране, просто вопиющая. Люди начинают негодовать до такой степени, что дальше могут происходить различные резонансные ситуации, в том числе и самосуд над животными. Они просто будут выходить и отстреливать собак. Этого допустить нельзя – это уголовная ответственность. И такие случаи, когда люди получили за это реальный срок, в стране уже зарегистрированы", - цитирует слова Салмина пресс-служба администрации города.
Оренбургский мэр отметил, что поэтому собак нужно отлавливать, забирать их с улицы, размещать в приюты. "Как правильно вчера заметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сегодня, в век цифровых технологий, можно размещать фото животных на сайтах этих приютов и предлагать забрать их домой. Если собака агрессивная и не нашла своего хозяина, то нужно гуманным способом её усыплять", - сказал Салмин.
Мэр привел стоимость содержания животных. По его словам, 22 дня содержания одного животного в приюте обходятся в 13 тысяч рублей, что составляет 590 рублей в сутки. "При этом стоимость питания ребенка в школах Оренбургской области в разы меньше – 182 рубля. К тому же сама процедура стерилизации и временного содержания ничего не меняет в поведении животных. Собаки возвращаются в прежний ареал обитания и продолжают сбиваться в стаи и угрожать безопасности горожан", - добавил он.
"Мы выступим с законодательной инициативой, которую уже фактически подготовили. Завтра она будет направлена губернатору Оренбуржья Денису Паслеру и в Законодательное Собрание региона", - заключил Сергей Салмин.