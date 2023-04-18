https://ria.ru/20230418/sobaka-1866138986.html

В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке

В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке - РИА Новости, 18.04.2023

В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке

Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения собаки породы хаски, которую местная жительница нашла в мусорном баке всю в крови и с травмами,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:23

2023-04-18T17:23

2023-04-18T17:23

происшествия

тула

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тульская область

животные

собаки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения собаки породы хаски, которую местная жительница нашла в мусорном баке всю в крови и с травмами, сообщили РИА Новости в УМВД по Тульской области. В соцсетях появилась информация, как жительница Тулы нашла в мусорном баке собаку хаски, которую кто-то, вероятно, избил и выбросил – животное было в крови, с выбитыми зубами, а также, как выяснилось при осмотре ветеринаров, с сотрясением мозга. Собаку поместили в приют. Местные жители предполагают, что собаку избил живущий неподалеку фермер. В УМВД по Тульской области сообщили РИА Новости, что в полицию поступило заявление об обнаружении собаки. "Обращение зарегистрировано в установленном законом порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - рассказали в УМВД. Правоохранители затруднились подтвердить данные в соцсетях, что якобы есть видеозапись избиения собаки с камеры на соседнем доме.

https://ria.ru/20230418/zhivoder-1866085501.html

https://ria.ru/20230418/kot-1865972413.html

тула

россия

тульская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тула, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, животные, собаки