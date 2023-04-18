https://ria.ru/20230418/sobaka-1866138986.html
В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке
В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке - РИА Новости, 18.04.2023
В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке
Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения собаки породы хаски, которую местная жительница нашла в мусорном баке всю в крови и с травмами,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:23
2023-04-18T17:23
2023-04-18T17:23
происшествия
тула
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения собаки породы хаски, которую местная жительница нашла в мусорном баке всю в крови и с травмами, сообщили РИА Новости в УМВД по Тульской области. В соцсетях появилась информация, как жительница Тулы нашла в мусорном баке собаку хаски, которую кто-то, вероятно, избил и выбросил – животное было в крови, с выбитыми зубами, а также, как выяснилось при осмотре ветеринаров, с сотрясением мозга. Собаку поместили в приют. Местные жители предполагают, что собаку избил живущий неподалеку фермер. В УМВД по Тульской области сообщили РИА Новости, что в полицию поступило заявление об обнаружении собаки. "Обращение зарегистрировано в установленном законом порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - рассказали в УМВД. Правоохранители затруднились подтвердить данные в соцсетях, что якобы есть видеозапись избиения собаки с камеры на соседнем доме.
https://ria.ru/20230418/zhivoder-1866085501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, животные, собаки
Происшествия, Тула, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Тульская область, Животные, Собаки
В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке
Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения хаски, найденной в мусорном баке
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Туле выясняет обстоятельства жестокого избиения собаки породы хаски, которую местная жительница нашла в мусорном баке всю в крови и с травмами, сообщили РИА Новости в УМВД по Тульской области.
В соцсетях появилась информация, как жительница Тулы нашла в мусорном баке собаку хаски, которую кто-то, вероятно, избил и выбросил – животное было в крови, с выбитыми зубами, а также, как выяснилось при осмотре ветеринаров, с сотрясением мозга. Собаку поместили в приют. Местные жители предполагают, что собаку избил живущий неподалеку фермер.
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В УМВД по Тульской области сообщили РИА Новости, что в полицию поступило заявление об обнаружении собаки.
"Обращение зарегистрировано в установленном законом порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - рассказали в УМВД.
Правоохранители затруднились подтвердить данные в соцсетях, что якобы есть видеозапись избиения собаки с камеры на соседнем доме.
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