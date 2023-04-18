Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sklad-1866077446.html
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива - РИА Новости, 18.04.2023
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах, уничтожили два склада топлива для украинской военной... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах, уничтожили два склада топлива для украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. "В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой народной республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива

Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах, уничтожили два склада топлива для украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
"В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой народной республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке министерства.
Беспилотный летательный аппарат Ланцет - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский дрон
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала