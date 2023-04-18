https://ria.ru/20230418/sklad-1866077446.html
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива - РИА Новости, 18.04.2023
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах, уничтожили два склада топлива для украинской военной... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
2023-04-18T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу противника в 126 районах, уничтожили два склада топлива для украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. "В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой народной республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили два украинских склада топлива
Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива