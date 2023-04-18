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В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений - РИА Новости, 18.04.2023
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12:22 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/shvetsiya-1866039853.html
В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений
В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений - РИА Новости, 18.04.2023
В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений
Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции: в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:22
2023-04-18T12:22
в мире
швеция
нато
турция
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции: в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений были вывешены флаги запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Yeni Şafak. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. "Швеция, которая не скрывает своей поддержки террористической организации, снова на повестке дня. Перед государственными учреждениями в Гетеборге были вывешены флаги РПК... Швеция не прекратила ни поддержку терроризма, ни борьбу с исламофобией. Она не выполнила ни одного из своих обязательств. В то время как от нее ожидали конкретных шагов в процессе вступления в НАТО, она отстала в своем поведении от Финляндии. В то время как Великое национальное собрание Турции начало процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО, в отношении Швеции решение еще не принято" , - пишет издание. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230417/shvetsiya-1865712662.html
https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html
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в мире, швеция, нато, турция
В мире, Швеция, НАТО, Турция
В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений

В Швеции, ожидающая решения Турции по членству в НАТО, вывесили флаги РПК у госучреждений

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции: в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений были вывешены флаги запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Yeni Şafak.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.
Военнослужащие вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения
17 апреля, 00:20
"Швеция, которая не скрывает своей поддержки террористической организации, снова на повестке дня. Перед государственными учреждениями в Гетеборге были вывешены флаги РПК... Швеция не прекратила ни поддержку терроризма, ни борьбу с исламофобией. Она не выполнила ни одного из своих обязательств. В то время как от нее ожидали конкретных шагов в процессе вступления в НАТО, она отстала в своем поведении от Финляндии. В то время как Великое национальное собрание Турции начало процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО, в отношении Швеции решение еще не принято" , - пишет издание.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО
10 апреля, 17:42
 
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