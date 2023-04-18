В Швеции вывесили флаги Рабочей партии Курдистана у госучреждений
В Швеции, ожидающая решения Турции по членству в НАТО, вывесили флаги РПК у госучреждений
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Швеция, которая ждет одобрения Анкары в рамках процесса по членству в НАТО, совершила провокацию против Турции: в городе Гетеборг перед зданиями госучреждений были вывешены флаги запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Yeni Şafak.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.
"Швеция, которая не скрывает своей поддержки террористической организации, снова на повестке дня. Перед государственными учреждениями в Гетеборге были вывешены флаги РПК... Швеция не прекратила ни поддержку терроризма, ни борьбу с исламофобией. Она не выполнила ни одного из своих обязательств. В то время как от нее ожидали конкретных шагов в процессе вступления в НАТО, она отстала в своем поведении от Финляндии. В то время как Великое национальное собрание Турции начало процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО, в отношении Швеции решение еще не принято" , - пишет издание.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".