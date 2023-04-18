https://ria.ru/20230418/shkola-1866152918.html

В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием

В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием - РИА Новости, 18.04.2023

В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием

Вооруженный и ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:55

2023-04-18T17:55

2023-04-18T18:11

происшествия

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

школа

оружие

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КЕМЕРОВО, 18 апр – РИА Новости. Вооруженный и ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области. Сообщение о том, что в селе Красулино Новокузнецкого района неизвестный с ружьем попытался пройти в местную школу, поступило в дежурную часть 17 апреля в 11.25 (07.25 мск). Уточняется, что сотрудники школы преградили ему путь и закрыли входные двери. "Первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Новокузнецкому району майор полиции Николай Желудков. На одной из ближайших улиц он задержал ранее судимого 25-летнего местного жителя, находившегося в состоянии опьянения. У подозреваемого было изъято пневматическое ружье", – сообщили в ведомстве. Для разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. "Следователем ОМВД… по Новокузнецкому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – уточнили в полицейском главке. В пресс-службе областного управления СК РФ сообщили, что следователи и криминалисты ведомства устанавливают обстоятельств произошедшего. "Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.

https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html

https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, новокузнецкий район, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, оружие