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В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием - РИА Новости, 18.04.2023
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17:55 18.04.2023 (обновлено: 18:11 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/shkola-1866152918.html
В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием
В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием - РИА Новости, 18.04.2023
В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием
Вооруженный и ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:55
2023-04-18T18:11
происшествия
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
школа
оружие
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КЕМЕРОВО, 18 апр – РИА Новости. Вооруженный и ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области. Сообщение о том, что в селе Красулино Новокузнецкого района неизвестный с ружьем попытался пройти в местную школу, поступило в дежурную часть 17 апреля в 11.25 (07.25 мск). Уточняется, что сотрудники школы преградили ему путь и закрыли входные двери. "Первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Новокузнецкому району майор полиции Николай Желудков. На одной из ближайших улиц он задержал ранее судимого 25-летнего местного жителя, находившегося в состоянии опьянения. У подозреваемого было изъято пневматическое ружье", – сообщили в ведомстве. Для разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. "Следователем ОМВД… по Новокузнецкому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – уточнили в полицейском главке. В пресс-службе областного управления СК РФ сообщили, что следователи и криминалисты ведомства устанавливают обстоятельств произошедшего. "Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html
https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
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происшествия, россия, новокузнецкий район, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), школа, оружие
Происшествия, Россия, Новокузнецкий район, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Школа, Оружие
В Кузбассе возбудили дело на мужчину, пытавшегося пройти в школу с оружием

В Кузбассе возбудили дело о хулиганстве на мужчину, пытавшегося пройти в школу с ружьем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 апр – РИА Новости. Вооруженный и ранее судимый житель Кузбасса пытался проникнуть в школу в селе Красулино, его задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.
Сообщение о том, что в селе Красулино Новокузнецкого района неизвестный с ружьем попытался пройти в местную школу, поступило в дежурную часть 17 апреля в 11.25 (07.25 мск). Уточняется, что сотрудники школы преградили ему путь и закрыли входные двери.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Назрани задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по детям
17 апреля, 19:22
"Первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Новокузнецкому району майор полиции Николай Желудков. На одной из ближайших улиц он задержал ранее судимого 25-летнего местного жителя, находившегося в состоянии опьянения. У подозреваемого было изъято пневматическое ружье", – сообщили в ведомстве.
Для разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции.
"Следователем ОМВД… по Новокузнецкому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы", – уточнили в полицейском главке.
В пресс-службе областного управления СК РФ сообщили, что следователи и криминалисты ведомства устанавливают обстоятельств произошедшего. "Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СУСК.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Петербурге арестовали подростка, стрелявшего в школе из пневматики
14 апреля, 19:04
 
ПроисшествияРоссияНовокузнецкий районКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)ШколаОружие
 
 
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