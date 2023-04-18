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В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 18.04.2023
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06:34 18.04.2023 (обновлено: 08:48 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968338.html
В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки
В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 18.04.2023
В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки
Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что их действия "нахрапом" не пройдут,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:34
2023-04-18T08:48
россия
украина
турция
петр ильичев
оон
россельхозбанк
swift
стефан дюжаррик
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что их действия "нахрапом" не пройдут, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.По его словам, проверки судов не проводились только один день. "(Сейчас – ред.) инспекции идут, как записано в стандартах процедуры", — отметил он. Ильичев пояснил, что иногда в день проверки проходят пять судов, иногда больше, иногда меньше: "зависит и от погодных условий, а главное — зависит от того, как экипажи соблюдают правила".Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Совместный координационный центр 12 апреля не смог досмотреть суда в рамках черноморской зерновой инициативе. В российском МИД объяснили, что инспекции и регистрация судов застопорились "в результате действий самих украинцев и ооновцев". Позднее в тот же день в ООН сообщили о возобновлении досмотров.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал перспективы "зерновой сделки" не столь радужными, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, отметил он.Ранее в МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230417/sdelka-1865883264.html
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россия, украина, турция, петр ильичев, оон, россельхозбанк, swift, стефан дюжаррик, экономика
Россия, Украина, Турция, Петр Ильичев, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Стефан Дюжаррик, Экономика
В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки

Дипломат Ильичев: досмотр судов с зерном возобновился после прекращения нарушений Украиной

© РИА Новости / Минобороны Турции | Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что их действия "нахрапом" не пройдут, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«

"Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали (их соблюдать)", — сказал дипломат.

По его словам, проверки судов не проводились только один день.
"(Сейчас – ред.) инспекции идут, как записано в стандартах процедуры", — отметил он.
Ильичев пояснил, что иногда в день проверки проходят пять судов, иногда больше, иногда меньше: "зависит и от погодных условий, а главное — зависит от того, как экипажи соблюдают правила".
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Совместный координационный центр 12 апреля не смог досмотреть суда в рамках черноморской зерновой инициативе. В российском МИД объяснили, что инспекции и регистрация судов застопорились "в результате действий самих украинцев и ооновцев". Позднее в тот же день в ООН сообщили о возобновлении досмотров.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Глава Минобороны Турции обсудит с вице-премьером Украины зерновую сделку
Вчера, 17:56
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал перспективы "зерновой сделки" не столь радужными, ситуация с исполнением условий второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению, отметил он.
Ранее в МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
Погрузка зерна в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
06:30
 
РоссияУкраинаТурцияПетр ИльичевООНРоссельхозбанкSWIFTСтефан ДюжаррикЭкономика
 
 
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