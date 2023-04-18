https://ria.ru/20230418/schelkovo-1866008061.html

Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО

Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 18.04.2023

Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО

Депутат Совета депутатов городского округа Щёлково Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:02

2023-04-18T11:02

2023-04-18T11:02

щелково

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Совета депутатов городского округа Щёлково Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Задача – победить и вернуться. Мой дедушка воевал. Я помню 9 мая, когда вся площадь забита ветеранами. Мы гордились ими, восхищались, что они защищали, не боялись, шли. И вот, наверное, на этих примерах, как-то, может быть, внутри сформировалось вот это. Я не знаю, что влияет на людей, но мне повезло. Вокруг меня люди, которые, я считаю, все патриоты", - заявил Васин, слова которого приводит пресс-служба.Как отмечается в сообщении, решение отправиться добровольцем в зону спецоперации у Васина зрело давно. Решение непростое. Васин отец четверых детей и уже дважды дедушка. Коллеги из "Единой России" единогласно его поддержали. Считают поступок Дмитрия поистине мужским и примером для подрастающего поколения - активистов "Молодой Гвардии Единой России".Дмитрий Васин родился в 1973 году в деревне Машино Щёлковского района Московской области. Живёт в посёлке и является заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со СМИ и правоохранительными органами Совета депутатов городского округа Щёлково.

https://ria.ru/20230407/pozharnye-1863845599.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково