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Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 18.04.2023
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11:02 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/schelkovo-1866008061.html
Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО
Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО
Депутат Совета депутатов городского округа Щёлково Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:02
2023-04-18T11:02
щелково
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Совета депутатов городского округа Щёлково Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Задача – победить и вернуться. Мой дедушка воевал. Я помню 9 мая, когда вся площадь забита ветеранами. Мы гордились ими, восхищались, что они защищали, не боялись, шли. И вот, наверное, на этих примерах, как-то, может быть, внутри сформировалось вот это. Я не знаю, что влияет на людей, но мне повезло. Вокруг меня люди, которые, я считаю, все патриоты", - заявил Васин, слова которого приводит пресс-служба.Как отмечается в сообщении, решение отправиться добровольцем в зону спецоперации у Васина зрело давно. Решение непростое. Васин отец четверых детей и уже дважды дедушка. Коллеги из "Единой России" единогласно его поддержали. Считают поступок Дмитрия поистине мужским и примером для подрастающего поколения - активистов "Молодой Гвардии Единой России".Дмитрий Васин родился в 1973 году в деревне Машино Щёлковского района Московской области. Живёт в посёлке и является заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со СМИ и правоохранительными органами Совета депутатов городского округа Щёлково.
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353
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щелково
Щелково

Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО

© Фото : администрация городского округа Щелково Московской областиДепутат Совета депутатов городского округа Щелково Дмитрий Васин
Депутат Совета депутатов городского округа Щелково Дмитрий Васин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : администрация городского округа Щелково Московской области
Депутат Совета депутатов городского округа Щелково Дмитрий Васин
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Совета депутатов городского округа Щёлково Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Задача – победить и вернуться. Мой дедушка воевал. Я помню 9 мая, когда вся площадь забита ветеранами. Мы гордились ими, восхищались, что они защищали, не боялись, шли. И вот, наверное, на этих примерах, как-то, может быть, внутри сформировалось вот это. Я не знаю, что влияет на людей, но мне повезло. Вокруг меня люди, которые, я считаю, все патриоты", - заявил Васин, слова которого приводит пресс-служба.
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Как отмечается в сообщении, решение отправиться добровольцем в зону спецоперации у Васина зрело давно. Решение непростое. Васин отец четверых детей и уже дважды дедушка. Коллеги из "Единой России" единогласно его поддержали. Считают поступок Дмитрия поистине мужским и примером для подрастающего поколения - активистов "Молодой Гвардии Единой России".
Дмитрий Васин родился в 1973 году в деревне Машино Щёлковского района Московской области. Живёт в посёлке и является заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со СМИ и правоохранительными органами Совета депутатов городского округа Щёлково.
 
Щелково
 
 
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