https://ria.ru/20230418/sblizhenie-1866109724.html

В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12

В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12 - РИА Новости, 18.04.2023

В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12

Самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился в конце марта с Ил-76 Министерства обороны в небе над Самарой, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:01

2023-04-18T16:01

2023-04-18T17:17

происшествия

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ил-76

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился в конце марта с Ил-76 Министерства обороны в небе над Самарой, сообщила Росавиация.Отмечается, что причиной инцидента стало неисполнение обязанностей диспетчером, который недостаточно контролировал обстановку. В ведомстве подчеркнули, что при сближении никто не пострадал. Самолеты не получили повреждений, расхождение прошло благополучно.Росавиация сформировала комиссию по расследованию инцидента и провела служебное расследование в отношении лиц, "допустивших своими неграмотными действиями данное событие". Эксперты выявили факты грубого нарушения диспетчерами технологий работ, отсутствие должного контроля со стороны руководства, а также недостатки в организации работы дежурных смен.В отношении виновных приняли кадровые решения. От занимаемых должностей освободили директора филиала "Аэронавигация Центральной Волги", заместителя директора филиала — начальника регионального центра Единой системы организации воздушного движения, двух старших диспетчеров районного диспетчерского центра и диспетчера, который допустил нарушение.В ведомстве подчеркнули, что Государственной корпорации по организации воздушного движения поручили принять дополнительные меры для повышения уровня безопасности пользователей воздушного пространства.BySky — белорусская авиакомпания бизнес-авиации, занимающаяся частными перевозками. Ее парк составляют швейцарские самолеты Pilatus PC-12NG. Они вмещают до восьми пассажиров и летают на расстояния до 2,8 тысячи километров. Компания базируется в аэропорту Минск.

https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html

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самара

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76