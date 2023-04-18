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В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12 - РИА Новости, 18.04.2023
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16:01 18.04.2023 (обновлено: 17:17 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/sblizhenie-1866109724.html
В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12
В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12 - РИА Новости, 18.04.2023
В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12
Самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился в конце марта с Ил-76 Министерства обороны в небе над Самарой, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:01
2023-04-18T17:17
происшествия
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился в конце марта с Ил-76 Министерства обороны в небе над Самарой, сообщила Росавиация.Отмечается, что причиной инцидента стало неисполнение обязанностей диспетчером, который недостаточно контролировал обстановку. В ведомстве подчеркнули, что при сближении никто не пострадал. Самолеты не получили повреждений, расхождение прошло благополучно.Росавиация сформировала комиссию по расследованию инцидента и провела служебное расследование в отношении лиц, "допустивших своими неграмотными действиями данное событие". Эксперты выявили факты грубого нарушения диспетчерами технологий работ, отсутствие должного контроля со стороны руководства, а также недостатки в организации работы дежурных смен.В отношении виновных приняли кадровые решения. От занимаемых должностей освободили директора филиала "Аэронавигация Центральной Волги", заместителя директора филиала — начальника регионального центра Единой системы организации воздушного движения, двух старших диспетчеров районного диспетчерского центра и диспетчера, который допустил нарушение.В ведомстве подчеркнули, что Государственной корпорации по организации воздушного движения поручили принять дополнительные меры для повышения уровня безопасности пользователей воздушного пространства.BySky — белорусская авиакомпания бизнес-авиации, занимающаяся частными перевозками. Ее парк составляют швейцарские самолеты Pilatus PC-12NG. Они вмещают до восьми пассажиров и летают на расстояния до 2,8 тысячи километров. Компания базируется в аэропорту Минск.
https://ria.ru/20230417/samolet-1865860353.html
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происшествия, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76
Происшествия, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-76
В Самаре в марте опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12

Росавиация: в Самаре в марте по вине диспетчера опасно сблизились самолеты Ил-76 и РС-12

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился в конце марта с Ил-76 Министерства обороны в небе над Самарой, сообщила Росавиация.
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"Двадцать восьмого марта 2023 года в зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара) произошел серьезный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО "Авиакомпания "БайСкай", — говорится в заявлении.
Отмечается, что причиной инцидента стало неисполнение обязанностей диспетчером, который недостаточно контролировал обстановку. В ведомстве подчеркнули, что при сближении никто не пострадал. Самолеты не получили повреждений, расхождение прошло благополучно.
Росавиация сформировала комиссию по расследованию инцидента и провела служебное расследование в отношении лиц, "допустивших своими неграмотными действиями данное событие". Эксперты выявили факты грубого нарушения диспетчерами технологий работ, отсутствие должного контроля со стороны руководства, а также недостатки в организации работы дежурных смен.
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В отношении виновных приняли кадровые решения. От занимаемых должностей освободили директора филиала "Аэронавигация Центральной Волги", заместителя директора филиала — начальника регионального центра Единой системы организации воздушного движения, двух старших диспетчеров районного диспетчерского центра и диспетчера, который допустил нарушение.
В ведомстве подчеркнули, что Государственной корпорации по организации воздушного движения поручили принять дополнительные меры для повышения уровня безопасности пользователей воздушного пространства.
BySky — белорусская авиакомпания бизнес-авиации, занимающаяся частными перевозками. Ее парк составляют швейцарские самолеты Pilatus PC-12NG. Они вмещают до восьми пассажиров и летают на расстояния до 2,8 тысячи километров. Компания базируется в аэропорту Минск.
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ПроисшествияСамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-76
 
 
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