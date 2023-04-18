https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866185221.html

СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям

СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям

Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба",... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:29

2023-04-18T20:29

2023-04-18T20:30

россия

польша

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

нефтепровод "дружба"

в мире

экономика

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", сообщает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в переданном Варшавой Брюсселю документе Польша "предлагает, в частности, наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода "Дружба", а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго". Также предлагается ввести запрет на импорт алмазов из России, предоставление телеинформационных услуг субъектам из РФ, а также ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html

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россия, польша, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, нефтепровод "дружба", в мире, экономика