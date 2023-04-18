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СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям - РИА Новости, 18.04.2023
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20:29 18.04.2023 (обновлено: 20:30 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866185221.html
СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям
СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям
Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба",... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:29
2023-04-18T20:30
россия
польша
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
нефтепровод "дружба"
в мире
экономика
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", сообщает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в переданном Варшавой Брюсселю документе Польша "предлагает, в частности, наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода "Дружба", а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго". Также предлагается ввести запрет на импорт алмазов из России, предоставление телеинформационных услуг субъектам из РФ, а также ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html
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россия, польша, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, нефтепровод "дружба", в мире, экономика
Россия, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Нефтепровод "Дружба", В мире, Экономика
СМИ: Польша выступила с новым предложением по антироссийским санкциям

РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по "Дружбе" в новый пакет санкций ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyПриемная зона нефтепровода "Дружба"
Приемная зона нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Приемная зона нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций против России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода "Дружба", сообщает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, в переданном Варшавой Брюсселю документе Польша "предлагает, в частности, наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода "Дружба", а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли
15 апреля, 10:19
Также предлагается ввести запрет на импорт алмазов из России, предоставление телеинформационных услуг субъектам из РФ, а также ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияПольшаЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииНефтепровод "Дружба"В миреЭкономика
 
 
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