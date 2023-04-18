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Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома" - РИА Новости, 18.04.2023
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14:14 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866070717.html
Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома"
Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома" - РИА Новости, 18.04.2023
Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома"
Литва предлагает разделить предложение о введении санкций против госкорпорации "Росатом" на семь частей и согласовывать все меры по отдельности, чтобы достичь... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:14
2023-04-18T14:14
литва
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Литва предлагает разделить предложение о введении санкций против госкорпорации "Росатом" на семь частей и согласовывать все меры по отдельности, чтобы достичь компромисса с теми странами ЕС, которые не поддерживают санкций против всего предприятия целиком, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. "Раньше мы предлагали "Росатом" (внести в санкционный список - ред.) как предприятие и не получили поддержки из-за очень принципиального вето некоторых стран. Сейчас мы немного детализировали свое предложение, иными словам, мы разбили предложение на семь частей, то есть если смотреть на санкции как на нечто единое, можно "отрывать" по одной и оставить столько санкций, сколько удастся согласовать", - сказал Ландсбергис литовским журналистам в кулуарах сейма. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение). По словам главы литовского МИД, "идеально было договориться о всех семи мерах, которые мы могли бы ввести". Среди них он перечислил санкции против "членов правления, новых контрактов, контрактов предприятия, направляемых со стороны Евросоюза и в Евросоюз". Ранее Литва предложила ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html
https://ria.ru/20230411/paksh-1864539636.html
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литва, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, санкции, санкции в отношении россии
Литва, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома"

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил разделить санкции против "Росатома" на семь частей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Литва предлагает разделить предложение о введении санкций против госкорпорации "Росатом" на семь частей и согласовывать все меры по отдельности, чтобы достичь компромисса с теми странами ЕС, которые не поддерживают санкций против всего предприятия целиком, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"Раньше мы предлагали "Росатом" (внести в санкционный список - ред.) как предприятие и не получили поддержки из-за очень принципиального вето некоторых стран. Сейчас мы немного детализировали свое предложение, иными словам, мы разбили предложение на семь частей, то есть если смотреть на санкции как на нечто единое, можно "отрывать" по одной и оставить столько санкций, сколько удастся согласовать", - сказал Ландсбергис литовским журналистам в кулуарах сейма. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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По словам главы литовского МИД, "идеально было договориться о всех семи мерах, которые мы могли бы ввести". Среди них он перечислил санкции против "членов правления, новых контрактов, контрактов предприятия, направляемых со стороны Евросоюза и в Евросоюз".
«
"Но если не договоримся по поводу какого-то одного, можем его "оторвать" и остаться с меньшим, компромиссным вариантом, пока не договоримся по поводу двух или трех мер или даже одной меры. Это все равно, по нашей оценке, был бы шаг вперед", - сказал Ландсбергис.
Ранее Литва предложила ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
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