https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967049.html
Страны G7 продолжат сотрудничать для пресечения обхода санкций Россией
Страны G7 продолжат сотрудничать для пресечения обхода санкций Россией - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 продолжат сотрудничать для пресечения обхода санкций Россией
G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:02
2023-04-18T06:02
2023-04-18T06:41
санкции в отношении россии
g7
россия
владимир путин
япония
украина
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. G7 продолжит сотрудничество для предотвращения обхода Россией введенных против нее санкций, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии."Мы по-прежнему привержены усилению санкций против России, их координации и полному соблюдению, в том числе через механизм координации правоприменения, и противодействию попыткам России и третьих сторон обойти и подорвать наши санкционные меры", - говорится в заявлении.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1865967600.html
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санкции в отношении россии, g7, россия, владимир путин, япония, украина
Санкции в отношении России, G7, Россия, Владимир Путин, Япония, Украина
Страны G7 продолжат сотрудничать для пресечения обхода санкций Россией
Главы МИД стран G7 заявили о сотрудничестве для пресечения обхода санкций Россией