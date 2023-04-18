https://ria.ru/20230418/samolety-1866028805.html

Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади

Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади - РИА Новости, 18.04.2023

Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади

Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях:... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:49

2023-04-18T12:49

2023-04-18T12:49

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях: либо если наблюдается снижение уровня угроз, либо если появляются альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Эксперт отметил, что наработки по обнаружению взрывчатых и других опасных веществ есть, но говорить о том, что такое оборудование распространено повсеместно, не приходится. "Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур. Однако полагаю, что компетентные органы не увидят оснований для отмены этого ограничения", — добавил он.Общероссийское объединение пассажиров предложило ослабить требования, по которым нельзя проносить в самолет в ручной клади жидкости в таре объемом более 100 миллилитров, сообщила газета "Коммерсант" во вторник.

https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, олег пантелеев, самолеты