https://ria.ru/20230418/samolety-1866028805.html
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади - РИА Новости, 18.04.2023
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади
Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях:... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:49
2023-04-18T12:49
2023-04-18T12:49
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях: либо если наблюдается снижение уровня угроз, либо если появляются альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Эксперт отметил, что наработки по обнаружению взрывчатых и других опасных веществ есть, но говорить о том, что такое оборудование распространено повсеместно, не приходится. "Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур. Однако полагаю, что компетентные органы не увидят оснований для отмены этого ограничения", — добавил он.Общероссийское объединение пассажиров предложило ослабить требования, по которым нельзя проносить в самолет в ручной клади жидкости в таре объемом более 100 миллилитров, сообщила газета "Коммерсант" во вторник.
https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, олег пантелеев, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Олег Пантелеев, Самолеты
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади
Эксперт: отмена нормы на пронос воды в самолет возможна при новых методах выявления угроз
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях: либо если наблюдается снижение уровня угроз, либо если появляются альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Эксперт отметил, что наработки по обнаружению взрывчатых и других опасных веществ есть, но говорить о том, что такое оборудование распространено повсеместно, не приходится.
"Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур. Однако полагаю, что компетентные органы не увидят оснований для отмены этого ограничения", — добавил он.
Общероссийское объединение пассажиров предложило ослабить требования, по которым нельзя проносить в самолет в ручной клади жидкости в таре объемом более 100 миллилитров, сообщила
газета "Коммерсант" во вторник.
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