Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:49 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/samolety-1866028805.html
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади - РИА Новости, 18.04.2023
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади
Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях:... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:49
2023-04-18T12:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
олег пантелеев
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98837/20/988372022_0:144:2752:1692_1920x0_80_0_0_4a5cc94b3461ab521024e0f03f0d17a6.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях: либо если наблюдается снижение уровня угроз, либо если появляются альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Эксперт отметил, что наработки по обнаружению взрывчатых и других опасных веществ есть, но говорить о том, что такое оборудование распространено повсеместно, не приходится. "Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур. Однако полагаю, что компетентные органы не увидят оснований для отмены этого ограничения", — добавил он.Общероссийское объединение пассажиров предложило ослабить требования, по которым нельзя проносить в самолет в ручной клади жидкости в таре объемом более 100 миллилитров, сообщила газета "Коммерсант" во вторник.
https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98837/20/988372022_153:0:2600:1835_1920x0_80_0_0_c1d8eca5201d80d13f39a8118980f505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, олег пантелеев, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Олег Пантелеев, Самолеты
Эксперт рассказал, когда отменят ограничения на жидкость в ручной клади

Эксперт: отмена нормы на пронос воды в самолет возможна при новых методах выявления угроз

© Fotolia / AciesЖидкости в ручной клади
Жидкости в ручной клади - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Fotolia / Acies
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отмена различных процедур и ограничений для авиапассажиров, в том числе на пронос в самолет жидкостей в таре не более 100 миллилитров, возможна в двух случаях: либо если наблюдается снижение уровня угроз, либо если появляются альтернативные методы обнаружения запрещенных веществ, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Эксперт отметил, что наработки по обнаружению взрывчатых и других опасных веществ есть, но говорить о том, что такое оборудование распространено повсеместно, не приходится.
"Лично я поддерживаю мнение об упрощении процедур. Однако полагаю, что компетентные органы не увидят оснований для отмены этого ограничения", — добавил он.
Общероссийское объединение пассажиров предложило ослабить требования, по которым нельзя проносить в самолет в ручной клади жидкости в таре объемом более 100 миллилитров, сообщила газета "Коммерсант" во вторник.
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете
Вчера, 02:11
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыОлег ПантелеевСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала