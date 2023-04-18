Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии
Следователи рассматривают две версии инцидента с поломкой шасси у самолета L-410 в Якутии
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В понедельник у самолета L-410 сломалось шасси при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщало ведомство.
Отмечается, что следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, зафиксированы траектория движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе, видимые повреждения самолета (створок переднего и левого основного шасси, капота двигателя самолета), оценивается сумма ущерба.
"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии произошедшего: экипажем преждевременно переведен рычаг уборки-выпуска шасси в положение "уборка" до достаточного отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы; воздушное судно совершило крен носовой частью в результате порыва ветра", - добавили в пресс-службе.