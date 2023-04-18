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Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии - РИА Новости, 18.04.2023
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11:41 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/samolet-1866027156.html
Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии
Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии - РИА Новости, 18.04.2023
Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии
Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:41
2023-04-18T11:41
происшествия
россия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В понедельник у самолета L-410 сломалось шасси при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщало ведомство. Отмечается, что следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, зафиксированы траектория движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе, видимые повреждения самолета (створок переднего и левого основного шасси, капота двигателя самолета), оценивается сумма ущерба. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии произошедшего: экипажем преждевременно переведен рычаг уборки-выпуска шасси в положение "уборка" до достаточного отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы; воздушное судно совершило крен носовой частью в результате порыва ветра", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230417/kazakhstan-1865797971.html
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происшествия, россия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), l-410
Происшествия, Россия, Якутск, Следственный комитет России (СК РФ), L-410
Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии

Следователи рассматривают две версии инцидента с поломкой шасси у самолета L-410 в Якутии

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В понедельник у самолета L-410 сломалось шасси при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщало ведомство.
Отмечается, что следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, зафиксированы траектория движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе, видимые повреждения самолета (створок переднего и левого основного шасси, капота двигателя самолета), оценивается сумма ущерба.
"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии произошедшего: экипажем преждевременно переведен рычаг уборки-выпуска шасси в положение "уборка" до достаточного отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы; воздушное судно совершило крен носовой частью в результате порыва ветра", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияЯкутскСледственный комитет России (СК РФ)L-410
 
 
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