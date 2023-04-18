https://ria.ru/20230418/samolet-1866027156.html

Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии

Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии - РИА Новости, 18.04.2023

Следователи рассматривают две версии инцидента с самолетом в Якутии

Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:41

2023-04-18T11:41

2023-04-18T11:41

происшествия

россия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии инцидента с самолетом L-410 в Якутии, у которого при взлете сломалось шасси, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В понедельник у самолета L-410 сломалось шасси при взлете в Якутске, на борту находился только экипаж, пострадавших нет, сообщало ведомство. Отмечается, что следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, зафиксированы траектория движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе, видимые повреждения самолета (створок переднего и левого основного шасси, капота двигателя самолета), оценивается сумма ущерба. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии произошедшего: экипажем преждевременно переведен рычаг уборки-выпуска шасси в положение "уборка" до достаточного отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы; воздушное судно совершило крен носовой частью в результате порыва ветра", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230417/kazakhstan-1865797971.html

россия

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), l-410