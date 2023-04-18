https://ria.ru/20230418/rostov-na-donu-1866070430.html

Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема

Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема - РИА Новости, 18.04.2023

Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема

Участникам спецоперации, а также членам их семей предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростовской области, сообщил журналистам председатель РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:14

2023-04-18T14:14

2023-04-18T14:20

ростовская область

общество

шахты

россия

ростовская область

александр ищенко

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Участникам спецоперации, а также членам их семей предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростовской области, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко. Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в областной закон "Об обращениях граждан". "Поправками к закону устанавливаются категории граждан, которые будут обладать правом на первоочередной личный прием в органах государственной власти и местного самоуправления. Это лица, участвующие в специальной военной операции и члены их семей", - сказал Ищенко, уточнив, что речь идет о мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцах. К членам семьи участника спецоперации, кто сможет воспользоваться таким правом, в соответствии с поправками, относятся супруг или супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении. Еще один вопрос, рассмотренный депутатами на заседании, касался ходатайства о присвоении городу Шахты почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Так, по предложению гордумы города Шахты областной парламент подготовит соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину. Как отмечается в обращении, история города Шахты - это история трудовой доблести его жителей - потомков казаков и его освободителей от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отнчественной войны. Почетное звание "Город трудовой доблести" для города Шахты станет большим достоянием и гордостью для будущих поколений.

https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html

https://ria.ru/20230406/pravitelstvo-1863462765.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, шахты, россия, ростовская область, александр ищенко, владимир путин