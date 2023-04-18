https://ria.ru/20230418/rostov-na-donu-1866070430.html
Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема
Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема - РИА Новости, 18.04.2023
Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема
Участникам спецоперации, а также членам их семей предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростовской области, сообщил журналистам председатель РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:14
2023-04-18T14:14
2023-04-18T14:20
ростовская область
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шахты
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ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Участникам спецоперации, а также членам их семей предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростовской области, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко. Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в областной закон "Об обращениях граждан". "Поправками к закону устанавливаются категории граждан, которые будут обладать правом на первоочередной личный прием в органах государственной власти и местного самоуправления. Это лица, участвующие в специальной военной операции и члены их семей", - сказал Ищенко, уточнив, что речь идет о мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцах. К членам семьи участника спецоперации, кто сможет воспользоваться таким правом, в соответствии с поправками, относятся супруг или супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении. Еще один вопрос, рассмотренный депутатами на заседании, касался ходатайства о присвоении городу Шахты почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Так, по предложению гордумы города Шахты областной парламент подготовит соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину. Как отмечается в обращении, история города Шахты - это история трудовой доблести его жителей - потомков казаков и его освободителей от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отнчественной войны. Почетное звание "Город трудовой доблести" для города Шахты станет большим достоянием и гордостью для будущих поколений.
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html
https://ria.ru/20230406/pravitelstvo-1863462765.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, шахты, россия, ростовская область, александр ищенко, владимир путин
Ростовская область , Общество, Шахты, Россия, Ростовская область, Александр Ищенко, Владимир Путин
Ростовские органы власти дали участникам СВО право первоочередного приема
Участникам СВО предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Участникам спецоперации, а также членам их семей предоставили право первоочередного приема в органах власти Ростовской области, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко.
Во вторник депутаты областного парламента на внеочередном заседании утвердили изменения в областной закон "Об обращениях граждан".
"Поправками к закону устанавливаются категории граждан, которые будут обладать правом на первоочередной личный прием в органах государственной власти и местного самоуправления. Это лица, участвующие в специальной военной операции и члены их семей", - сказал Ищенко, уточнив, что речь идет о мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцах.
К членам семьи участника спецоперации, кто сможет воспользоваться таким правом, в соответствии с поправками, относятся супруг или супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении.
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Еще один вопрос, рассмотренный депутатами на заседании, касался ходатайства о присвоении городу Шахты
почетного звания РФ
"Город трудовой доблести". Так, по предложению гордумы города Шахты областной парламент подготовит соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину
.
Как отмечается в обращении, история города Шахты - это история трудовой доблести его жителей - потомков казаков и его освободителей от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отнчественной войны. Почетное звание "Город трудовой доблести" для города Шахты станет большим достоянием и гордостью для будущих поколений.
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