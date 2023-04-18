"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода
"Ростех" передаст активы Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для производства артиллерии
Малокалиберные боеприпасы компании "Техмаш". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.
По информации журналистов, концерну "Техмаш" могут перейти предприятия ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. В "Ростехе" выразили уверенность, что такое решение поможет активизировать опытно-конструкторские работы, а также увеличить объемы производства и поставок вооружений для российских войск.
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"Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике", — заявил представитель корпорации.
Производство, по информации источника РБК, будет организовано по системе "пушка — выстрел". "Техмаш" будет нести ответственность за производство артиллерии, а Уралвагонзавод будет выпускать танки, так как для концерна сегодня это основной вид продукции.