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"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода - РИА Новости, 18.04.2023
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10:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/rostekh-1865991977.html
"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода
"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода - РИА Новости, 18.04.2023
"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода
"Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:10
2023-04-18T10:10
технологии
ростех
уралвагонзавод
техмаш
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.По информации журналистов, концерну "Техмаш" могут перейти предприятия ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. В "Ростехе" выразили уверенность, что такое решение поможет активизировать опытно-конструкторские работы, а также увеличить объемы производства и поставок вооружений для российских войск.Производство, по информации источника РБК, будет организовано по системе "пушка — выстрел". "Техмаш" будет нести ответственность за производство артиллерии, а Уралвагонзавод будет выпускать танки, так как для концерна сегодня это основной вид продукции.
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технологии, ростех, уралвагонзавод, техмаш, россия
Технологии, Ростех, Уралвагонзавод, Техмаш, Россия
"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода

"Ростех" передаст активы Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для производства артиллерии

© Фото : НПО “Техмаш”Малокалиберные боеприпасы компании "Техмаш"
Малокалиберные боеприпасы компании Техмаш - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : НПО “Техмаш”
Малокалиберные боеприпасы компании "Техмаш". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.
По информации журналистов, концерну "Техмаш" могут перейти предприятия ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. В "Ростехе" выразили уверенность, что такое решение поможет активизировать опытно-конструкторские работы, а также увеличить объемы производства и поставок вооружений для российских войск.
«
"Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике", — заявил представитель корпорации.
Производство, по информации источника РБК, будет организовано по системе "пушка — выстрел". "Техмаш" будет нести ответственность за производство артиллерии, а Уралвагонзавод будет выпускать танки, так как для концерна сегодня это основной вид продукции.
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ТехнологииРостехУралвагонзаводТехмашРоссия
 
 
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