https://ria.ru/20230418/rostekh-1865991977.html

"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода

"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода - РИА Новости, 18.04.2023

"Ростех" передаст "Техмашу" артиллерийские заводы Уралвагонзавода

"Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:10

2023-04-18T10:10

2023-04-18T10:10

технологии

ростех

уралвагонзавод

техмаш

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. "Ростех" планирует передать несколько активов Уралвагонзавода концерну "Техмаш" для консолидации производства и обслуживания артиллерии в единую систему, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.По информации журналистов, концерну "Техмаш" могут перейти предприятия ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. В "Ростехе" выразили уверенность, что такое решение поможет активизировать опытно-конструкторские работы, а также увеличить объемы производства и поставок вооружений для российских войск.Производство, по информации источника РБК, будет организовано по системе "пушка — выстрел". "Техмаш" будет нести ответственность за производство артиллерии, а Уралвагонзавод будет выпускать танки, так как для концерна сегодня это основной вид продукции.

https://ria.ru/20230413/bronezhilety-1864971935.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, ростех, уралвагонзавод, техмаш, россия