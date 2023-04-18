https://ria.ru/20230418/rossiya-1865955351.html
Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова
Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова - РИА Новости, 18.04.2023
Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова
Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:31
2023-04-18T00:31
2023-04-18T00:31
россия
корейский полуостров
василий небензя
оон
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, Совет безопасности обязан рассматривать ситуацию на Корейском полуострове в комплексе. "Только понимание полной картины происходящего в том или ином регионе позволяет реализовать возложенную на нас ответственность по реагированию на различные угрозы миру и безопасности", - указал Небензя.
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россия, корейский полуостров, василий небензя, оон
Россия, Корейский полуостров, Василий Небензя, ООН
Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова
Небензя: Россия выступает против активности, угрожающей Корейскому полуострову
ООН, 18 апр - РИА Новости. Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Позиция России на этот счет хорошо известна – мы выступаем против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказал Небензя.
По его словам, Совет безопасности обязан рассматривать ситуацию на Корейском полуострове в комплексе.
"Только понимание полной картины происходящего в том или ином регионе позволяет реализовать возложенную на нас ответственность по реагированию на различные угрозы миру и безопасности", - указал Небензя.
Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия