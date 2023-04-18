https://ria.ru/20230418/rossiya-1865955351.html

Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова

Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова - РИА Новости, 18.04.2023

Россия выступила против угроз безопасности Корейского полуострова

Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:31

2023-04-18T00:31

2023-04-18T00:31

россия

корейский полуостров

василий небензя

оон

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, Совет безопасности обязан рассматривать ситуацию на Корейском полуострове в комплексе. "Только понимание полной картины происходящего в том или ином регионе позволяет реализовать возложенную на нас ответственность по реагированию на различные угрозы миру и безопасности", - указал Небензя.

https://ria.ru/20230410/obvineniya-1864338522.html

россия

корейский полуостров

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россия, корейский полуостров, василий небензя, оон