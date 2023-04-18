https://ria.ru/20230418/rets-1866016757.html

Потенциал переговоров экспортеров с партнерами в Индии превысил $14 млн

Потенциал переговоров экспортеров с партнерами в Индии превысил $14 млн - РИА Новости, 18.04.2023

Потенциал переговоров экспортеров с партнерами в Индии превысил $14 млн

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) открывает рынок Индии для российских компаний: по итогам трех выставок и бизнес-миссий за 2023 год потенциал... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:14

2023-04-18T11:14

2023-04-18T11:14

россия

индия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) открывает рынок Индии для российских компаний: по итогам трех выставок и бизнес-миссий за 2023 год потенциал переговоров превысил 14 миллионов долларов, рассказала в ходе пленарного заседания Российско-индийского бизнес-форума генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В 2023 году мы уже провели уже 3 выставочных мероприятия в Индии: в начале года мы организовали стенд для российских компаний на международной выставке продуктов сырья и технологий лесопромышленного комплекса "Дели Вуд". Спустя месяц АО РЭЦ представил коллективную экспозицию на международной выставке технологий и инфраструктуры "Умный Город". А буквально две недели назад нами была организована бизнес-миссия российских компаний в сфере высоких технологий в рамках форума "Сотрудничество во имя развития и роста". Он был организован совместно с фондом "Росконгресс" и Деловым советом по сотрудничеству с Индией", - сообщила Никишина."По итогам 3 наших мероприятий было проведено более 450 деловых встреч для российских компаний, подписано 4 соглашения о сотрудничестве, достигнуты договоренности о пилотных поставках и дальнейших переговорах. Общий экспортный потенциал встреч оценивается в 14 миллионов долларов США", - добавила она.По словам главы РЭЦ, в октябре 2023 года в Индию РЭЦ также запланирована деловая миссия российских компаний в сфере продуктов питания и товаров народного потребления."Подобные мероприятия закладывают хорошую основу для дальнейшего сотрудничества российских и индийских компаний и будут направлены на укрепление взаимоотношений деловых кругов наших стран", - заключила Никишина.

https://ria.ru/20230417/rets-1865847773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, индия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина