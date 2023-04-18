https://ria.ru/20230418/reparatsii-1866134275.html

В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ

В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ - РИА Новости, 18.04.2023

В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ

Польское правительство приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией в связи с нападением на... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:13

2023-04-18T17:13

2023-04-18T17:13

в мире

германия

берлин (город)

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_0bfbe0c41c557068e7053fbc7d1f7c4e.jpg

ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польское правительство приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией, сообщила канцелярия премьер-министра республики. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Постановление Совета Министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причиненного Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт", - указано в тексте документов. Подчеркивается, что принятый документ представляет собой нормативный акт, подтверждающий неурегулированный статус вопроса о репарациях от ФРГ. "Постановление Совмина поможет окончательно положить конец дискуссиям о якобы отказе Польши от репараций и компенсаций со стороны Германии", - отметили в польском правительстве. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843932350.html

https://ria.ru/20221123/reparatsii-1833638867.html

германия

берлин (город)

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город), польша