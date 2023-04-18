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В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ - РИА Новости, 18.04.2023
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17:13 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/reparatsii-1866134275.html
В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ
В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ - РИА Новости, 18.04.2023
В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ
Польское правительство приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией в связи с нападением на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:13
2023-04-18T17:13
в мире
германия
берлин (город)
польша
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польское правительство приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией, сообщила канцелярия премьер-министра республики. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Постановление Совета Министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причиненного Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт", - указано в тексте документов. Подчеркивается, что принятый документ представляет собой нормативный акт, подтверждающий неурегулированный статус вопроса о репарациях от ФРГ. "Постановление Совмина поможет окончательно положить конец дискуссиям о якобы отказе Польши от репараций и компенсаций со стороны Германии", - отметили в польском правительстве. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843932350.html
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в мире, германия, берлин (город), польша
В мире, Германия, Берлин (город), Польша
В Польше приняли положение о необходимости решить вопрос репараций от ФРГ

Власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польское правительство приняло постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций и компенсаций в отношениях с Германией в связи с нападением на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупацией, сообщила канцелярия премьер-министра республики.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
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"Постановление Совета Министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причиненного Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт", - указано в тексте документов.
Подчеркивается, что принятый документ представляет собой нормативный акт, подтверждающий неурегулированный статус вопроса о репарациях от ФРГ. "Постановление Совмина поможет окончательно положить конец дискуссиям о якобы отказе Польши от репараций и компенсаций со стороны Германии", - отметили в польском правительстве.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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