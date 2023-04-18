https://ria.ru/20230418/rebenok-1866186778.html

Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома

Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома - РИА Новости, 18.04.2023

Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома

Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:44

2023-04-18T20:44

2023-04-18T20:44

в мире

вашингтон (штат)

сша

администрация президента сша

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Сообщается, что доступ на территорию был ограничен, пока малыша не отдали родителям. Сотрудники Секретной службы США, которые ответственны за безопасность в Белом доме, перед тем как отдать ребенка, допросили родителей. По данным агентства, этот случай, вероятно, является первым успешным вторжением на территорию Белого дома с тех пор, как высота забора была увеличена в два раза – почти до четырех метров. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения сейчас составляет чуть больше 12 сантиметров. Из-за этого взрослые дети иногда застревали между ними.

вашингтон (штат)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вашингтон (штат), сша, администрация президента сша