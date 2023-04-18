Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома
Ребенок, проникший на территорию Белого дома, получил звание самого маленького нарушителя
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
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"Ребенок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей, проникнувших на территорию Белого дома, после того как протиснулся через металлическое ограждение на северной стороне здания", - сообщает агентство.
Сообщается, что доступ на территорию был ограничен, пока малыша не отдали родителям. Сотрудники Секретной службы США, которые ответственны за безопасность в Белом доме, перед тем как отдать ребенка, допросили родителей.
По данным агентства, этот случай, вероятно, является первым успешным вторжением на территорию Белого дома с тех пор, как высота забора была увеличена в два раза – почти до четырех метров. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения сейчас составляет чуть больше 12 сантиметров. Из-за этого взрослые дети иногда застревали между ними.