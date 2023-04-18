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Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома - РИА Новости, 18.04.2023
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20:44 18.04.2023
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Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома
Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома - РИА Новости, 18.04.2023
Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома
Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:44
2023-04-18T20:44
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Сообщается, что доступ на территорию был ограничен, пока малыша не отдали родителям. Сотрудники Секретной службы США, которые ответственны за безопасность в Белом доме, перед тем как отдать ребенка, допросили родителей. По данным агентства, этот случай, вероятно, является первым успешным вторжением на территорию Белого дома с тех пор, как высота забора была увеличена в два раза – почти до четырех метров. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения сейчас составляет чуть больше 12 сантиметров. Из-за этого взрослые дети иногда застревали между ними.
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в мире, вашингтон (штат), сша, администрация президента сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Администрация президента США
Ребенок-нарушитель проник на территорию Белого дома

Ребенок, проникший на территорию Белого дома, получил звание самого маленького нарушителя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ребенок проник на территорию Белого дома в Вашингтоне, это первый случай нарушения, с тех пор как забор вокруг объекта увеличили до четырех метров, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Ребенок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей, проникнувших на территорию Белого дома, после того как протиснулся через металлическое ограждение на северной стороне здания", - сообщает агентство.
Сообщается, что доступ на территорию был ограничен, пока малыша не отдали родителям. Сотрудники Секретной службы США, которые ответственны за безопасность в Белом доме, перед тем как отдать ребенка, допросили родителей.
По данным агентства, этот случай, вероятно, является первым успешным вторжением на территорию Белого дома с тех пор, как высота забора была увеличена в два раза – почти до четырех метров. При этом расстояние между металлическими прутьями ограждения сейчас составляет чуть больше 12 сантиметров. Из-за этого взрослые дети иногда застревали между ними.
 
В миреВашингтон (штат)СШААдминистрация президента США
 
 
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