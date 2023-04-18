https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html

"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США

"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США - РИА Новости, 18.04.2023

"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США

Франции необходимо выйти из союза с США из-за краха созданного вокруг Вашингтона международного блока, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:24

2023-04-18T16:24

2023-04-18T16:34

политика

франция

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франции необходимо выйти из союза с США из-за краха созданного вокруг Вашингтона международного блока, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.

https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865698110.html

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политика, франция, россия, сша, вооруженные силы украины