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"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США - РИА Новости, 18.04.2023
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16:24 18.04.2023 (обновлено: 16:34 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html
"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США
"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США - РИА Новости, 18.04.2023
"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США
Франции необходимо выйти из союза с США из-за краха созданного вокруг Вашингтона международного блока, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:24
2023-04-18T16:34
политика
франция
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франции необходимо выйти из союза с США из-за краха созданного вокруг Вашингтона международного блока, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865698110.html
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политика, франция, россия, сша, вооруженные силы украины
Политика, Франция, Россия, США, Вооруженные силы Украины
"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США

Французский политик Филиппо предложил Парижу выйти из разрушающегося американского лагеря

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Франции необходимо выйти из союза с США из-за краха созданного вокруг Вашингтона международного блока, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
«

"Бразилия и Китай предлагают мирный план. Индия ведет переговоры о торговом соглашении с Россией, чтобы противостоять санкциям. Саудовская Аравия заключила мир с Ираном. Американский лагерь рушится! Франция должна стать уравновешивающей, а значит, свободной державой!" — заявил он.

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
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