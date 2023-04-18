https://ria.ru/20230418/putin-1866117573.html

Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР

Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023

Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР

Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Луганскую Народную Республику стал еще одним подтверждением вовлеченности в ход специальной военной операции,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:21

2023-04-18T16:21

2023-04-18T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Луганскую Народную Республику стал еще одним подтверждением вовлеченности в ход специальной военной операции, заявил врио главы региона Леонид Пасечник. "Визиты Президента России в новые регионы становятся регулярной практикой. Как и в случае с поездкой в Мариуполь, поездка не была объявлена заранее. Внезапный визит Президента – еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Он стремится лично увидеть ситуацию "как она есть". Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР поблагодарил Путина за внимание и "искреннее, чуткое отношение к защитникам Родины". "Посещение Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России штаба национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в начале светлой пасхальной недели дорогого стоит!" - написал Пасечник.

https://ria.ru/20230418/vizit-1866064213.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр