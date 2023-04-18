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Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/putin-1866117573.html
Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР
Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023
Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР
Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Луганскую Народную Республику стал еще одним подтверждением вовлеченности в ход специальной военной операции,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:21
2023-04-18T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Луганскую Народную Республику стал еще одним подтверждением вовлеченности в ход специальной военной операции, заявил врио главы региона Леонид Пасечник. "Визиты Президента России в новые регионы становятся регулярной практикой. Как и в случае с поездкой в Мариуполь, поездка не была объявлена заранее. Внезапный визит Президента – еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Он стремится лично увидеть ситуацию "как она есть". Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР поблагодарил Путина за внимание и "искреннее, чуткое отношение к защитникам Родины". "Посещение Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России штаба национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в начале светлой пасхальной недели дорогого стоит!" - написал Пасечник.
https://ria.ru/20230418/vizit-1866064213.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник прокомментировал визит Путина в ЛНР

Пасечник: визит Путина в ЛНР подтверждает вовлеченность президента в процесс СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Луганскую Народную Республику стал еще одним подтверждением вовлеченности в ход специальной военной операции, заявил врио главы региона Леонид Пасечник.
"Визиты Президента России в новые регионы становятся регулярной практикой. Как и в случае с поездкой в Мариуполь, поездка не была объявлена заранее. Внезапный визит Президента – еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Он стремится лично увидеть ситуацию "как она есть". Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Врио главы ЛНР поблагодарил Путина за внимание и "искреннее, чуткое отношение к защитникам Родины". "Посещение Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России штаба национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в начале светлой пасхальной недели дорогого стоит!" - написал Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировки Днепр. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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