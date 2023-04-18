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В Вологодской области ввели особый противопожарный режим
В Вологодской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 18.04.2023
В Вологодской области ввели особый противопожарный режим
В Вологодской области с 17 апреля по 14 мая в связи с участившимися возгораниями сухой травы введен особый противопожарный режим, сообщил на оперативном... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:39
2023-04-18T11:39
2023-04-18T11:39
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 18 апр – РИА Новости. В Вологодской области с 17 апреля по 14 мая в связи с участившимися возгораниями сухой травы введен особый противопожарный режим, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников."Наступил пожароопасный период. На территории области по состоянию на 17 апреля уже произошло 73 случая загорания сухой травы на общей площади 125 гектаров. С целью недопущения распространения огня мы вводим дополнительные противопожарные требования", - сказал глава региона.Среди таких требований - запрет выжигания сухой травы и мусора на территориях населенных пунктов и садоводств, запрет на вход и въезд на торфяники."Все экстренные службы переводим в режим готовности к любым ситуациям, чтобы при необходимости действовать оперативно. Поручил в ближайшее время провести в каждом муниципалитете уборку территорий от сухой травянистой растительности, мусора и продолжить патрулирование населенных пунктов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 18 апр – РИА Новости. В Вологодской области с 17 апреля по 14 мая в связи с участившимися возгораниями сухой травы введен особый противопожарный режим, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
"Наступил пожароопасный период. На территории области по состоянию на 17 апреля уже произошло 73 случая загорания сухой травы на общей площади 125 гектаров. С целью недопущения распространения огня мы вводим дополнительные противопожарные требования", - сказал глава региона.
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Среди таких требований - запрет выжигания сухой травы и мусора на территориях населенных пунктов и садоводств, запрет на вход и въезд на торфяники.
"Все экстренные службы переводим в режим готовности к любым ситуациям, чтобы при необходимости действовать оперативно. Поручил в ближайшее время провести в каждом муниципалитете уборку территорий от сухой травянистой растительности, мусора и продолжить патрулирование населенных пунктов", - написал глава региона
в своем телеграм-канале.