https://ria.ru/20230418/protivopozharnyy_rezhim-1866026672.html

В Вологодской области ввели особый противопожарный режим

В Вологодской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 18.04.2023

В Вологодской области ввели особый противопожарный режим

В Вологодской области с 17 апреля по 14 мая в связи с участившимися возгораниями сухой травы введен особый противопожарный режим, сообщил на оперативном... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:39

2023-04-18T11:39

2023-04-18T11:39

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 18 апр – РИА Новости. В Вологодской области с 17 апреля по 14 мая в связи с участившимися возгораниями сухой травы введен особый противопожарный режим, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников."Наступил пожароопасный период. На территории области по состоянию на 17 апреля уже произошло 73 случая загорания сухой травы на общей площади 125 гектаров. С целью недопущения распространения огня мы вводим дополнительные противопожарные требования", - сказал глава региона.Среди таких требований - запрет выжигания сухой травы и мусора на территориях населенных пунктов и садоводств, запрет на вход и въезд на торфяники."Все экстренные службы переводим в режим готовности к любым ситуациям, чтобы при необходимости действовать оперативно. Поручил в ближайшее время провести в каждом муниципалитете уборку территорий от сухой травянистой растительности, мусора и продолжить патрулирование населенных пунктов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230405/goroda-1863212729.html

вологодская область

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Артем Смирнов

вологодская область, олег кувшинников