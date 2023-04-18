https://ria.ru/20230418/propavshie-1866128893.html

На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести

На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести - РИА Новости, 18.04.2023

На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести

Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:59

2023-04-18T16:59

2023-04-18T17:41

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег Котенко. Сообщается, что согласно имеющейся у украинских властей статистике, более 60% пропавших без вести впоследствии удается найти среди военнопленных. Оставшийся процент составляют погибшие военные, которых не удалось найти и идентифицировать, для чего планируется ввести обязательный сбор ДНК-образцов у новобранцев для упрощения их опознания в будущем. По словам уполномоченного, массовый сбор геномной информации может начаться к концу апреля. "У нас очень много людей гибнет на фронте и ДНК экспертиза бывает затягивается на очень долго, чего не хотелось бы ни родным (погибших - ред.), никому", - добавил Котенко. Ранее в министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.

https://ria.ru/20230331/voennyy-1862109035.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины