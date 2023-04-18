https://ria.ru/20230418/propavshie-1866128893.html
На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести
На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести - РИА Новости, 18.04.2023
На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести
Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:59
2023-04-18T16:59
2023-04-18T17:41
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег Котенко. Сообщается, что согласно имеющейся у украинских властей статистике, более 60% пропавших без вести впоследствии удается найти среди военнопленных. Оставшийся процент составляют погибшие военные, которых не удалось найти и идентифицировать, для чего планируется ввести обязательный сбор ДНК-образцов у новобранцев для упрощения их опознания в будущем. По словам уполномоченного, массовый сбор геномной информации может начаться к концу апреля. "У нас очень много людей гибнет на фронте и ДНК экспертиза бывает затягивается на очень долго, чего не хотелось бы ни родным (погибших - ред.), никому", - добавил Котенко. Ранее в министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине более семи тысяч военных числятся пропавшими без вести
На Украине более семи тысяч военнослужащих числятся пропавшими без вести
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег Котенко.
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"Цифра такая есть, она немного больше семи тысяч и мы рассчитываем, что люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, являются военнопленными", - заявил Котенко в эфире новостного телемарафона.
Сообщается, что согласно имеющейся у украинских властей статистике, более 60% пропавших без вести впоследствии удается найти среди военнопленных. Оставшийся процент составляют погибшие военные, которых не удалось найти и идентифицировать, для чего планируется ввести обязательный сбор ДНК-образцов у новобранцев для упрощения их опознания в будущем. По словам уполномоченного, массовый сбор геномной информации может начаться к концу апреля.
"У нас очень много людей гибнет на фронте и ДНК экспертиза бывает затягивается на очень долго, чего не хотелось бы ни родным (погибших - ред.), никому", - добавил Котенко.
Ранее в министерстве реинтеграции Украины
сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.
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