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Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области
Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области - РИА Новости, 18.04.2023
Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области
В Липецкой области запустят проект в поддержку медиков – "Губернаторский набор", благодаря которому выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:25
2023-04-18T10:25
2023-04-18T10:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. В Липецкой области запустят проект в поддержку медиков – "Губернаторский набор", благодаря которому выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса поступить в один из медицинских вузов страны, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, раньше выпускникам медколледжей приходилось поступать в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе – будет набор вне конкурса. Первые договоренности уже достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом.Артамонов отметил, что в вуз дополнительно возьмут 30 липчан по специальности "педиатрия". Они будут учиться бесплатно – за счет областного бюджета. После завершения учебы педиатрам нужно будет пять лет отработать в медучреждениях Липецкой области."Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. В Липецкой области запустят проект в поддержку медиков – "Губернаторский набор", благодаря которому выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса поступить в один из медицинских вузов страны, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, раньше выпускникам медколледжей приходилось поступать в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе – будет набор вне конкурса. Первые договоренности уже достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом.
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Артамонов отметил, что в вуз дополнительно возьмут 30 липчан по специальности "педиатрия". Они будут учиться бесплатно – за счет областного бюджета. После завершения учебы педиатрам нужно будет пять лет отработать в медучреждениях Липецкой области.
"Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте", – сказал Артамонов
.