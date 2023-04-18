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Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области

Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области - РИА Новости, 18.04.2023

Новый губернаторский проект для медиков запустят в Липецкой области

В Липецкой области запустят проект в поддержку медиков – "Губернаторский набор", благодаря которому выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:25

2023-04-18T10:25

2023-04-18T10:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. В Липецкой области запустят проект в поддержку медиков – "Губернаторский набор", благодаря которому выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса поступить в один из медицинских вузов страны, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, раньше выпускникам медколледжей приходилось поступать в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе – будет набор вне конкурса. Первые договоренности уже достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом.Артамонов отметил, что в вуз дополнительно возьмут 30 липчан по специальности "педиатрия". Они будут учиться бесплатно – за счет областного бюджета. После завершения учебы педиатрам нужно будет пять лет отработать в медучреждениях Липецкой области."Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230417/avtobusy-1865842213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов