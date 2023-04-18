https://ria.ru/20230418/priamure-1865959789.html

В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог

В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог - РИА Новости, 18.04.2023

В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог

Новые участки дорог размывает талыми водами в Магдагачинском районе Приамурья, где накануне уже отмечались подтопления, сообщает региональный минтранс. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T02:38

2023-04-18T02:38

2023-04-18T02:38

магдагачинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Новые участки дорог размывает талыми водами в Магдагачинском районе Приамурья, где накануне уже отмечались подтопления, сообщает региональный минтранс. В понедельник два участка региональной дороги Магдагачи – Толбузино – 1 и 17 километр - в Магдагачинском районе были закрыты из-за выхода талых вод. "Проезд на 17 километре трассы Магдагачи - Толбузино открыть не удалось. Поток воды вновь нашел путь, и дорожники фиксируют новые размывы проезжей части. Будут предприняты дополнительные меры, чтобы как можно скорее обеспечить проезд на участке дороги и жители района могли вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении. Также в Магдагачинском районе на проезжую часть на втором километре дороги Магдагачи - Тыгда выходит вода. Специалисты мониторят ситуацию. В этом случае для водителей есть альтернативный маршрут, проходящий по федеральной трассе "Амур". По данным минтранса, накануне после спада уровня талых вод восстановлен проезд на первом километре автомобильной дороги Магдагачи-Толбузино.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

магдагачинский район

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магдагачинский район