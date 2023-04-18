https://ria.ru/20230418/priamure-1865959789.html
В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог
В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог - РИА Новости, 18.04.2023
В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог
Новые участки дорог размывает талыми водами в Магдагачинском районе Приамурья, где накануне уже отмечались подтопления, сообщает региональный минтранс. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:38
2023-04-18T02:38
2023-04-18T02:38
магдагачинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97340/09/973400950_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a2d7fd6906ad587a4efa032f900c18a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Новые участки дорог размывает талыми водами в Магдагачинском районе Приамурья, где накануне уже отмечались подтопления, сообщает региональный минтранс. В понедельник два участка региональной дороги Магдагачи – Толбузино – 1 и 17 километр - в Магдагачинском районе были закрыты из-за выхода талых вод. "Проезд на 17 километре трассы Магдагачи - Толбузино открыть не удалось. Поток воды вновь нашел путь, и дорожники фиксируют новые размывы проезжей части. Будут предприняты дополнительные меры, чтобы как можно скорее обеспечить проезд на участке дороги и жители района могли вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении. Также в Магдагачинском районе на проезжую часть на втором километре дороги Магдагачи - Тыгда выходит вода. Специалисты мониторят ситуацию. В этом случае для водителей есть альтернативный маршрут, проходящий по федеральной трассе "Амур". По данным минтранса, накануне после спада уровня талых вод восстановлен проезд на первом километре автомобильной дороги Магдагачи-Толбузино.
https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html
магдагачинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97340/09/973400950_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_50086e2e34b25f1ff1b6d41fb26cc165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магдагачинский район
В Приамурье талыми водами размыло новые участки дорог
В Магдагачинском районе Приамурья талыми водами размыло новые участки дорог
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости.
Новые участки дорог размывает талыми водами в Магдагачинском районе Приамурья, где накануне уже отмечались подтопления, сообщает
региональный минтранс.
В понедельник два участка региональной дороги Магдагачи – Толбузино – 1 и 17 километр - в Магдагачинском районе были закрыты из-за выхода талых вод.
"Проезд на 17 километре трассы Магдагачи - Толбузино открыть не удалось. Поток воды вновь нашел путь, и дорожники фиксируют новые размывы проезжей части. Будут предприняты дополнительные меры, чтобы как можно скорее обеспечить проезд на участке дороги и жители района могли вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении.
Также в Магдагачинском районе на проезжую часть на втором километре дороги Магдагачи - Тыгда выходит вода. Специалисты мониторят ситуацию. В этом случае для водителей есть альтернативный маршрут, проходящий по федеральной трассе "Амур".
По данным минтранса, накануне после спада уровня талых вод восстановлен проезд на первом километре автомобильной дороги Магдагачи-Толбузино.
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок