https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

Российские туристы рассказали, как планируют отдыхать на майских праздниках

Российские туристы рассказали, как планируют отдыхать на майских праздниках - РИА Новости, 18.04.2023

Российские туристы рассказали, как планируют отдыхать на майских праздниках

Крупнейшая гостиничная сеть провела опрос среди жителей крупных городов России с целью выяснить планы потенциальных постояльцев отелей на майские праздники,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:53

2023-04-18T03:53

2023-04-18T03:53

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Крупнейшая гостиничная сеть провела опрос среди жителей крупных городов России с целью выяснить планы потенциальных постояльцев отелей на майские праздники, сообщает AZIMUT Hotels.Согласно результатам исследования, 27 процентов респондентов намерены отправиться в эти даты на дачу или в загородный дом. Еще 21 процент опрошенных выбрали гостиницу на природе, 15 процентов — санаторий, а 13 процентов — городской отель. 24 процента — на праздниках останутся дома.Среди участников опроса, планирующих отдыхать вне дома на майских, 57 процентов проведут длинные выходные с семьей, 31 — с друзьями, 12 — с любимым человеком.Больше половины респондентов (63 процента) не думают уезжать от дома дальше, чем на 100-200 километров. Только четверть — готовы рассмотреть направления в удаленности до 500 километров, а для 12 процентов расстояние не столько важно.Потратить на весенний мини-отпуск 15-20 тысяч рублей готовы 55 процентов опрошенных, 16 процентов — рассчитывают на бюджет в 30-50 тысяч, а 29 процентов респондентов согласны вложить в путешествие больше 100 тысяч рублей.У тех, кто выбирает отели и санатории для праздничного отдыха, есть самые разные требования к объектам размещения: почти треть респондентов (27 процентов) считают необходимым наличие в гостинице развлекательной программы для детей, еще 23 процента — хотят, чтобы поблизости были красивые места для прогулок и пробежек. 21 процент — хотели бы иметь в доступе площадку для пикника, 17 — надеются на наличие экскурсий, а 12 процентов — на велосипедный прокат.Значимым критерием для выбора отеля в последние годы становятся сервисы для детей. Отели с развитыми детскими программами, зонами для барбекю и спортивными прокатами сейчас имеют возможность получать премию к стандартному чеку и повышать загрузку. "Формата bed&breakfast больше не достаточно", — отмечает менеджер программы управления взаимодействием с клиентами AZIMUT Hotels Ангелина Суворова."В качестве направления на майские праздники многие выбирают Краснодарский край — в частности, Сочи традиционно пользуется наибольшим спросом, выкупаются все доступные форматы размещения в эти даты. Люди активно бронируют жилье как в апартаментах в Розе Хутор, так и в санатории на побережье", — продолжает эксперт. Еще одно интересное направление для москвичей, по ее ловам, это Ясная Поляна.

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865513532.html

краснодарский край

сочи

ясная поляна

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, отдых в россии, туристы, ясная поляна, отели