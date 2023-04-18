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В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек

В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек - РИА Новости, 18.04.2023

В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате пожара в пекинской больнице Чанфэн, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:50

2023-04-18T17:50

2023-04-18T17:50

в мире

китай

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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате пожара в пекинской больнице Чанфэн, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию. Сообщается, что спасательные службы получили сигнал о возгорании в больнице 18 апреля в 12.57 по местному времени (7.57 мск), после чего пожарные, спасатели, полиция и медики оперативно прибыли на место происшествия. В общей сложности 71 пациент был эвакуирован, 21 человек погиб. На настоящий момент пожар потушен, спасательные работы завершены, причины инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230416/dubay-1865624727.html

китай

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в мире, китай