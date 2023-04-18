https://ria.ru/20230418/pozhar-1866048073.html
В Хакасии вспыхнул ландшафтный пожар
В Хакасии вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 18.04.2023
В Хакасии вспыхнул ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар начался на площади 10 тысяч квадратных метров в Усть-Абаканском районе Хакасии, есть угроза перехода огня на нежилые постройки, рассказали РИА РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:47
2023-04-18T12:47
2023-04-18T12:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усть-абаканский район
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар начался на площади 10 тысяч квадратных метров в Усть-Абаканском районе Хакасии, есть угроза перехода огня на нежилые постройки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь горения сухой растительности вблизи поселка Расцвет составляет 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, существует угроза перехода огня на нежилые постройки. Тушение пожара осложняют сильные порывы ветра и сухая погода.
https://ria.ru/20230413/pozhar-1865123222.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-абаканский район
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Усть-Абаканский район
В Хакасии вспыхнул ландшафтный пожар
В Хакасии на площади в десять тысяч квадратных метров вспыхнул ландшафтный пожар